Дубинский обозвал Арахамию крысой (1)

Вести.ua 2021.03.18 12:45

Наталия Магдык 18 марта 2021, 12:19 Политик считает, что Арахамия пытается замести свои следы в деле "Порошенко- Байдена" Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский в видеообращении на странице в Facebook коснулся темы публикации так называемых пленок "Порошенко-Байдена" и обозвал главу фракции Слуга народа Давида Арахамию обмоченной крысой. "Арахамия что-то выдавил из себя по поводу "норки" и что-то там куда-то там