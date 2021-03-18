Дубинский обозвал Арахамию крысой (1)

Вести.ua 2021.03.18 12:45
Наталия Магдык
18 марта 2021, 12:19
Политик считает, что Арахамия пытается замести свои следы в деле "Порошенко-
Байдена"
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский в видеообращении на
странице в Facebook коснулся темы публикации так называемых пленок
"Порошенко-Байдена" и обозвал главу фракции Слуга народа Давида Арахамию
обмоченной крысой.
"Арахамия что-то выдавил из себя по поводу "норки" и что-то там куда-то там
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