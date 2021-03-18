Против Рабиновича открыли дело за публикацию провокативной карты Украины (17)

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- Генпрокуратура возбудила уголовное дело против Рабиновича : СтопКор 11:43
- Против депутата Рады завели дело из-за поста с картой Украины без Крыма : Наша Газета Луганск 11:05
- На Рабиновича завели уголовное дело за карту Украины без Крыма : NNS Никополь 10:23
- Сегодня, 10:02 Против нардепа Рабиновича возбудили уголовное дело за публикацию карты Украины без Крыма : ReplyUA.net 10:12
- Против Рабиновича открыли уголовное производство : Gazeta.ua 10:06
- Против Рабиновича открыли дело за карту без Крыма и с надписями псевдореспублик : ASPInews 10:01
- Украина без Крыма: против Рабиновича открыли уголовное дело (Фото) : IPnews 09:45
- На Рабиновича завели дело за "языковую" карту Украины без Крыма : Контракты.ua 09:07
- Против Рабиновича возбуждено дело за неправильную карту Украины : MY.UA 08:16
- Против Рабиновича возбуждено дело за неправильную карту Украины : Власти.нет 08:16
- Против Рабиновича открыли дело по карте без Крыма : Waves-ua 07:00
- Против Рабиновича возбуждено дело за карту без Крыма - нардеп : Вибори в Україні та світі 02:46
- Против Рабиновича возбуждено дело за карту без Крыма - нардеп : Ukr-Today.com 01:51
- Против Рабиновича возбуждено дело за карту без Крыма - нардеп : Bigmir)net Новости 01:39
- Против Рабиновича возбуждено дело за карту без Крыма - нардеп : MY.UA 01:01