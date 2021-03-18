Против Рабиновича открыли дело за публикацию провокативной карты Украины (17)

ForUm 2021.03.18 19:35

18.03.2021 19:01 В отношении народного депутата фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадима Рабиновича открыто уголовное дело за публикацию в соцсети карты Украины с недостоверными данными о домашнем языке общения жителей страны, без оккупированного полуострова Крым и с надписями "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщила народный депутат фракции "Голос" Соломия Бобровская. "По моему обращению на Рабиновича возбудили уголовное дело...