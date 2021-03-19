В США провели успешные испытания ракеты для полета на Луну (видео) (31)

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- Super Heavy BN1 готов : DLnews Defence line 12:26
- Видео: тестовый прожиг самой мощной ракеты в истории NASA - SLS : Tehnot.com 11:44
- NASA провело успешное испытание первой ступени сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну : Шиповник.ua 11:36
- NASA успешно завершило большое испытание ракеты для полетов людей на Луну : Громадське телебачення 11:06
- 10:37 19.03.2021 NASA провело успешное испытание первой ступени сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну : Интерфакс-Україна 11:00
- Миссия "Артемида": NASA успешно испытало двигатели ракеты для полета на Луну : UA.news 10:49
- Американцы провели успешные испытания ракеты для колонизации Луны и Марса : Фраза.ua 10:36
- Март, 19 в 10:27 Будут доставлять людей на Луну: ракета NASA прошла ключевое испытание : ICTV Факти 10:36
- КОСМОС: В США специалисты NASA провели огневые испытания двигателей ракеты для полета к Луне : Украинский Авиационный Портал 10:31
- 19 марта, 2021, 09:58 В США провели успешные испытания ракеты для полета на Луну. Видео : Західна iнформаційна корпорація 10:17
- NASA провели успешное испытание ракеты для полетов на Луну : Gazeta.ua 10:06
- NASA успешно испытало ракету для полета на Луну : УП: Економічна правда 10:04
- NASA показало испытания ракеты, которая доставит людей на Луну (видео) : Телеграф.com.ua 09:44
- Ракеты для полета на Луну протестовало NASA - видео испытаний : Ракурс 09:25
- NASA провело испытания двигателей ракеты-носителя : GuildHall 09:05
- Миссия "Артемида": NASA успешно испытало двигатели ракеты для полета на Луну : Еспресо TV 09:04
- В США провели успешные испытания ракеты для полета на Луну (видео) : УНИАН 08:47
- NASA успешно испытала ракету, которая доставит людей на Луну. Видео : Obozrevatel 08:01
- NASA успешно испытало ракету для полета на Луну : Obozrevatel 07:46
- NASA успешно запустила ракету для полета на Луну : ПрессОрг24 07:40
- NASA объявило об успешном испытании ракеты для полета на Луну : Факты 07:34
- NASA успешно испытало двигатели ракеты для полета на Луну : Укринформ 07:17
- США провели "горячий тест" основной ступени громадной ракеты для полета к Луне - видео : ЛІГАБізнесІнформ 07:08
- NASA успешно испытало ракету для полета на Луну : Комментарии.UA 06:23
- NASA успешно завершило испытание ракеты, которая доставит людей на Луну (фото, видео) : Сегодня.ua 05:32
- NASA успешно завершило крупное испытание ракеты, которая доставит людей на Луну : ZN,UA 05:17
- NASA успешно запустила ракету для полета на Луну : DailyUA 03:25
- NASA успешно запустила ракету для полета на Луну : Українські національні новини 03:17
- NASA успешно испытало ракету для полета на Луну : Українська правда 02:41
- NASA провело огневые испытания двигателей ракеты для полета к Луне : #Буквы 02:20