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В США провели успешные испытания ракеты для полета на Луну (видео)

В США провели успешные испытания ракеты для полета на Луну (видео) (31)

УНИАН 2021.03.19 08:47
08:44, 19.03.21 NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году. NASA испытало двигатели на ракете / скриншот Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) успешно испытало двигатели на ракете Space Launch System (SLS) для миссий американских астронавтов на Луну в 2024 году в рамках проекта "Артемида". Испытания центрального блока ракеты проводили зимой.
РАКЕТА, ЛУНА, ИСПЫТАНИЕ, ПОЛЕТ, ДВИГАТЕЛЬ, МИССИСИПИ, Стенниса, США
2021.03.19 (31)

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