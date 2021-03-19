В США провели успешные испытания ракеты для полета на Луну (видео) (31)

УНИАН 2021.03.19 08:47

08:44, 19.03.21 NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году. NASA испытало двигатели на ракете / скриншот Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) успешно испытало двигатели на ракете Space Launch System (SLS) для миссий американских астронавтов на Луну в 2024 году в рамках проекта "Артемида". Испытания центрального блока ракеты проводили зимой.