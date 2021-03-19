Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Сегодня, 08:13 В американском сенате рассмотрят важный закон о сотрудничестве с Украиной

Сегодня, 08:13 В американском сенате рассмотрят важный закон о сотрудничестве с Украиной (28)

ReplyUA.net 2021.03.19 08:42
Шесть сенаторов США представили проект закона, предусматривающий усиление партнерство США и Украины в сфере безопасности. Как передает Replyua.net, об этом сказано в сообщении Комитета по международным делам при Сенате. "В интересах поддержки защиты Украины от российской агрессии и продвижения американских ценностей и приоритетов внешней политики я с гордостью присоединяюсь к повторному принятию Закона о партнерстве в области
УКРАИНА, РОБА, СЕНАТОР, ПОСЛАННИК, СЕНАТ, ДЖИН, Риш, Баррассо, Украина, США, Россия, Киев
2021.03.19 (28)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021