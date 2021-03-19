Сегодня, 08:13 В американском сенате рассмотрят важный закон о сотрудничестве с Украиной (28)

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- В США представили законопроект о поддержке безопасности Украины : Матриця свободи 11:04
- Сенаторы США внесли законопроект о партнерстве и военной помощи Украине на $300 млн : #Буквы 10:20
- 19.03.2021 в 10:06 США готовят законопроект о регулярном предоставлении Украине военной помощи : InfoResist.org 10:15
- Сенаторы США хотят принять закон о партнерстве с Украиной : Новости N 10:11
- Ежегодная помощь и спецпредставитель: в США представили новый законопроект в поддержку Украины : Бабель 09:45
- 300 млн долларов ежегодно: в США представили проект закона о военной поддержке Украины : Информационное Сопротивление 09:13
- Сенаторы США представили закон о помощи Украине - до $300 млн в год военной помощи и представитель на встречах Нормандского формата : NewsMir.info 09:08
- США готовят законопроект о предоставлении Украине военной помощи: семь основных пунктов : ЛІГАБізнесІнформ 09:08
- Сегодня, 08:13 В американском сенате рассмотрят важный закон о сотрудничестве с Украиной : ReplyUA.net 08:42
- Сенаторы США представили закон о помощи Украине - до $300 млн в год военной помощи и представитель на встречах Нормандского формата : Гордон 08:36
- В Сенате США обсуждается выделение военной помощи Украине : GuildHall 08:35
- 19-Mar-2021 07:32 В США сенаторы предложили новый закон по Украине : Южная правда 08:18
- В Сенат США внесен законопроект о военной помощи Украине на $300 млн : Lenta.ua 07:08
- В США сенаторы предложили новый закон по Украине : Waves-ua 07:00
- В Сенате США предлагают назначить спецпредставителя по Украине : MY.UA 06:46
- У Зеленского обрадовались планам США по Украине : GlavPost.Com 06:38
- Сенатор США хотят принять закон о партнерстве с Украиной : Новости N 05:11
- В США сенаторы предложили новый закон по Украине : Bigmir)net Новости 04:39
- В США сенаторы предложили новый закон по Украине : Політична Думка 04:20
- В США сенаторы предложили новый закон по Украине : MY.UA 04:01
- Группа американских сенаторов предложила законопроект по поддержке Украины в области безопасности : PonomarOleg.com 03:21
- Нормандский формат: Сенат США предлагает направить на переговоры своего представителя : Новое Время 03:02
- В США повторно рассмотрят закон об оказании Украине ежегодной военной помощи : Слово і Діло 02:43
- 02:02 19.03.2021 Группа американских сенаторов предложила законопроект по поддержке Украины в области безопасности : Интерфакс-Україна 02:15
- Сенаторы США призвали помочь Украине в сфере безопасности: у Зеленского отреагировали : Obozrevatel 01:46
- В Сенате США зарегистрирован законопроект о ежегодной военной помощи Украине в 300 млн долларов : 112.ua 01:00