Военный "КамАЗ" в Хмельницкой области смял легковое авто: два человека погибли (ФОТО) (35)

ОстроВ 2021.03.19 10:10

19.03.2021 09:40. Два человека погибли в ДТП с участием военного грузовика на Хмельнитчине, - сообщает пресс-служба областной полиции в Facebook. Вчера около 17:00 на автодороге "Стрый - Кировоград - Знаменка" между селами Поляны и Копачовка Волочисского района столкнулись военный "КамАЗ" под управлением 39-летнего жителя Львова и легковой автомобиль Audi. В результате столкновения произошло возгорание автомобилей.