Военный "КамАЗ" в Хмельницкой области смял легковое авто: два человека погибли (ФОТО) (35)

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- Смертельная авария с военным грузовиком под Хмельницким: подробности : Bigmir)net Авто 12:11
- Загорелись после столкновения: из-за смертельного ДТП с военным КамАЗом открыто производство : Українські національні новини 12:03
- На Хмельнитчине в результате ДТП загорелся военный "КамАЗ": погибли два человека : RUpor.info 11:12
- В Хмельницкой области военный грузовик протаранил легковушку и загорелся : APnews.com.ua 11:01
- Жуткая авария на Волыни: Военный КамАЗ раздавил легковушку, погибли 2 человека : Позиция 10:37
- Военный "КамАЗ" в Хмельницкой области смял легковое авто: два человека погибли (ФОТО) : ОстроВ 10:10
- В Хмельницкой области в результате столкновения грузовика и легкового авто погибли 2 человека : ASPInews 10:01
- Военный КамАЗ не оставил ни одного шанса Audi на трассе в Хмельницкой области : Фраза.ua 09:36
- 09:08 19/03/2021 Страшное ДТП под Хмельницким: военный грузовик столкнулся с Audi : ГолосUA 09:36
- 19 марта, 2021, 08:58 В Хмельницкой области столкнулись военный грузовик и легковушка, есть жертвы : Західна iнформаційна корпорація 09:17
- Двое погибших: в Хмельницкой области военный грузовик влетел в легковушку : MIGnews.com.ua 09:08
- Хмельницкая область: военный грузовик столкнулся с легковушкой, есть жертвы : Матриця свободи 09:04
- 08:36 / 19.03.2021 Под Хмельницким в ДТП с участием военных погибли два человека : Багнет 09:01
- В Хмельницкой области столкнулись военный грузовик и легковушка, двое погибших (фото) : FaceNews 09:00
- 19.03.2021, 07:59 В Хмельницкой области столкнулись военный "КамАЗ" и Audi: видео с места смертельного ДТП : В Час Пик 08:45
- Грузовик с военными превратился в факел после ДТП, есть жертвы: "Причиной аварии стало..." : Politeka 08:41
- В Хмельницкой области в результате ДТП загорелись автомобили : Lenta.ua 08:38
- На Хмельнитчине в ДТП попал военный "КамАЗ": погибли два человека : ForUm 08:35
- Смертельное ДТП в Хмельницкой области: военный КаМАЗ протаранил легковушку и загорелся : Фокус 08:34
- Смертельное ДТП в Хмельницкой области: военный КаМАЗ протаранил легковушку и загорелся : MY.UA 08:31
- В Хмельницкой области в результате ДТП загорелся военный КамАЗ и легковушка: есть погибшие : 24 канал 08:30
- В Хмельницкой области столкнулись и загорелись военный грузовик и Audi, погибли два человека : Новости N 08:11
- В Хмельницкой области в результате аварии загорелись машины: погибли люди : ПрессОрг24 07:39
- Под Хмельницким в ДТП с участием военных погибли два человека : Подробности.ua 04:11
- В Хмельницкой области столкнулись военный грузовик и легковушка, две жертвы : Bigmir)net Новости 03:09
- В Хмельницкой области столкнулись военный грузовик и легковушка, две жертвы : Вибори в Україні та світі 02:46
- В Хмельницкой области столкнулись военный грузовик и легковушка, две жертвы : MY.UA 02:31
- В Хмельницкой области в результате аварии загорелись машины: погибли люди : DailyUA 02:25
- Под Хмельницким два человека погибли в ДТП с участием военных (фото) : Украина криминальная 02:02
- В Хмельницкой области в результате аварии загорелись машины: погибли люди : Українські національні новини 01:47
- Три человека погибли под Хмельницким в страшном ДТП с участием военных : Ukr-Today.com 00:50
- Военный грузовик сгорел из-за ДТП на Хмельниччине - есть погибшие (ФОТО, ВИДЕО) : Ракурс 00:25
- Военный грузовик сгорела из-за ДТП на Хмельниччине - есть погибшие (ФОТО, ВИДЕО) : NewsMir.info 00:08
- Военный грузовик попал в ДТП под Хмельницким: много погибших : Вести-UA 23:54