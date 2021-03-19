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Фокус: Украина

Военный "КамАЗ" в Хмельницкой области смял легковое авто: два человека погибли (ФОТО) (35)

ОстроВ 2021.03.19 10:10
19.03.2021 09:40. Два человека погибли в ДТП с участием военного грузовика на Хмельнитчине, - сообщает пресс-служба областной полиции в Facebook. Вчера около 17:00 на автодороге "Стрый - Кировоград - Знаменка" между селами Поляны и Копачовка Волочисского района столкнулись военный "КамАЗ" под управлением 39-летнего жителя Львова и легковой автомобиль Audi. В результате столкновения произошло возгорание автомобилей.
ХМЕЛЬНИЦКАЯ, ЗНАМЕНКА, СТРЫЙ, ВОЕННЫЙ, ГРУЗОВИК, КИРОВОГРАД, Кировоград, Львов, Киев
2021.03.19 (35)

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