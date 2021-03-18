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Фокус: Украина

Аваков обсудил с израильским коллегой возможный приезд поломников в Умань (28)

Главное 2021.03.18 21:35
18 марта 2021 21:23 Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сегодня провел телефонный разговор с министром внутренних дел государства Израиль Арие Дери. В ходе беседы, в частности, обсудили вопросы, связанные с традиционным празднованием в городе Умань нынешнего еврейского Нового года Рош ха-Шана и возможной организацией приезда паломников из Израиля. Об этом сообщает "Главное" со ссылкой на пресс-службу МВД.
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2021.03.19 (28)

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