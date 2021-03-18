Аваков обсудил с израильским коллегой возможный приезд поломников в Умань (28)

2021.03.19 (28)2021.03.18 (16) →
- На Рош ха-Шана хасиды смогут приехать в Умань только при наличии COVID-паспортов : #Буквы 12:20
- Хасидов на празднование Рош ха-Шана в Умани будут пускать только с "паспортами вакцинации" - МВД : Громадське телебачення 11:36
- 19 марта 2021, пятница, 11:01 У хасидов на Рош-Ха-Шана будут требовать справку о вакцинации : Українські Новини 11:15
- Хасидов пустят в Умань на Рош ха-Шана при условии вакцинации и нормализации ситуации с Covid-19 : Версии.com 10:53
- Празднование Рош га-Шана: в МВД рассказали, будут ли пускать в этом году иностранных паломников : UA.news 10:50
- Готовьтесь заранее: Аваков объявил, как будут впускать хасидов в Украину : SkyNewsZP 10:37
- Хасиды смогут приехать в Умань, но при особых условиях : 24 канал 10:30
- На празднование Рош га-Шана пустят только вакцинированных против COVID-19 хасидов - МВД : Новое Время 10:17
- Готовьтесь заранее: Аваков объявил, как будут впускать хасидов в Украину : Vgorode.ua 10:16
- Аваков заявил, что осенью хасиды смогут прибыть в Умань только при наличии COVID-паспортов : Kherson.life 09:56
- Хасидов на паломничество в Умань будут пускать по COVID-паспортам : Спілка православних журналістів 09:40
- Аваков: хасиды смогут приехать в Умань только при наличии COVID-паспортов : Единая Одесса 09:32
- На Рош ха-Шана в Умань хасидов будут пускать только при наличии COVID-паспортов, - разговор Авакова и главы МВД Израиля : Цензор.Нет 09:32
- В МВД предупредили, что на празднование Рош ха-Шана хасидов будут пускать только при наличии COVID-паспортов : Бабель 08:45
- В МВД предупредили, что на празднование Рош ха-Шана хасидов будут пускать только при наличии COVID-паспортов : Шиповник.ua 08:36
- Сегодня, 08:02 Аваков заявил, что осенью хасиды смогут прибыть в Умань только при наличии COVID-паспортов : ReplyUA.net 08:12
- На празднование Еврейского Нового года в Умани пустят только вакцинированных хасидов, - Аваков : Фокус 08:04
- На Рош ха-Шана в Умань хасидов будут пускать только при наличии COVID-паспортов : Укринформ 08:02
- Осенью хасиды смогут приехать в Умань только при наличии COVID-паспортов, - Аваков : НикВести 07:10
- Март, 19 в 6:44 Рош ха-Шана 2021: Аваков назвал условие для въезда в Украину паломников из Израиля : ICTV Факти 07:06
- Рош ха-Шана в Украине: в Умань будут пускать только вакцинированных от коронавируса хасидов : ТСН.ua 04:02
- Условием допуска хасидов на празднование Рош ха-Шана в Умань является нормализация эпидситуации в Украине и предварительная вакцинация, - Аваков : 112.ua 02:30
- Украинские правоохранители обеспечат пребывание пилигримов из Израиля в Умани - Аваков : Ukr-Today.com 01:51
- На Рош ха-Шана в Украину будут пускать только вакцинированных хасидов : ZN,UA 01:47
- Украинские правоохранители обеспечат пребывание паломников из Израиля в Умани - Аваков : ПрессОрг24 01:40
- Осенью хасиды смогут приехать в Умань только при наличии COVID-паспортов, - Аваков : РБК-Україна 01:16
- Аваков объяснил, при каких условиях хасидов пустят в Украину : Gazeta.ua 00:35
- Украинские правоохранители обеспечат пребывание паломников из Израиля в Умани - Аваков : NewsWeek 00:07