Аваков обсудил с израильским коллегой возможный приезд поломников в Умань (28)

Главное 2021.03.18 21:35

18 марта 2021 21:23 Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сегодня провел телефонный разговор с министром внутренних дел государства Израиль Арие Дери. В ходе беседы, в частности, обсудили вопросы, связанные с традиционным празднованием в городе Умань нынешнего еврейского Нового года Рош ха-Шана и возможной организацией приезда паломников из Израиля. Об этом сообщает "Главное" со ссылкой на пресс-службу МВД.