На заседании СНБО обсудят ситуацию с коронавирусом - Клименко (24)

Українці в світі 2021.03.19 11:16

3 часа назад от Ткачик Олеся В пятницу, 19 марта, на заседании Совета национальной безопасности и обороны будут обсуждать ситуацию с коронавирусом в Украине. Об этом сообщила нардеп Юлия Клименко в эфире канала Украина 24. "Ходят слухи, если так можно сказать, потому что официально еще не говорили, о том, что будут обсуждать именно опасность третьей волны, что делать с третьей волной коронавируса.