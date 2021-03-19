На заседании СНБО обсудят ситуацию с коронавирусом - Клименко (24)

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- На заседании СНБО обсудят тему переполненных моргов : RUpor.info 12:12
- 19 марта пройдет заседание СНБО: стало известно, какие вопросы на нем рассмотрят : Национальный Банк Новостей 12:09
- Нардеп рассказала, что рассмотрят на СНБО : Власти.нет 11:46
- Нардеп рассказала, что хотят обсудить на заседании СНБО : Слово і Діло 11:43
- Больницы и морги переполнены. Стало известно, что будет обсуждать СНБО : Главком 11:35
- Заседание СНБО 19 марта: Нардеп рассказала, что могут рассмотреть : Depo 11:33
- На заседании СНБО обсудят ситуацию с коронавирусом - Клименко : Українці в світі 11:16
- Стало известно, какие вопросы рассмотрят на заседании СНБО 19 марта : Телеграф.com.ua 11:14
- 11:00 19/03/2021 Депутат озвучил темы будущего заседания СНБО : ГолосUA 11:06
- На заседании СНБО обсудят третью волну COVID-19 и карантин, - нардеп : Фокус 11:04
- "Морги переполнены": стала известна тема сегодняшнего заседания СНБО : Главред 10:36
- Третья волна и локдаун: стало известно, что обсудят на сегодняшнем заседании СНБО : RegioNews 10:12
- Сегодняшнее заседание СНБО посветят не санкциям : Экономические новости 10:04
- Депутат рассказала, о чем будут говорить на следующем заседании СНБО : Вести-UA 09:54
- Переполнены больницы и морги, - СНБО решит, будет ли национальный локдаун : Вести.ua 09:46
- Зеленский собирает СНБО: что обсудят на заседании : From-UA.com 09:35
- Из СНБО произошла утечка информации о теме сегодняшнего заседания : Lenta.ua 09:08
- Эпидемия и локдаун. Нардеп рассказала, чем сегодня займется СНБО : Страна.ua 08:32
- Не санкции: стала известна тема сегодняшнего заседания СНБО : УНИАН 07:32
- Не санкции: стала известна тема сегодняшнего заседания СНБО : MY.UA 07:31