ОП обратился к Нацбанку из-за "внутренних распрей" (62)

Корреспондент.net 2021.03.19 17:01

Текст: Александр Иваницкий, 19 марта 2021, 16:58 Правоохранители и НБУ сведений о расследовании не разглашают В СМИ появилась информация о расследовании в отношении служебных лиц Нацбанка по делу о национализации ПриватБанка. В Офисе президента заявили об обеспокоенности из-за внутренних распрей в Национальном банке, сообщает пресс-служба ОП в пятницу, 19 марта. "Офис президента призывает руководство НБУ отбросить персональные амбиции и