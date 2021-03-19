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Фокус: Украина

ОП обратился к Нацбанку из-за "внутренних распрей" (62)

Корреспондент.net 2021.03.19 17:01
Текст: Александр Иваницкий, 19 марта 2021, 16:58 Правоохранители и НБУ сведений о расследовании не разглашают В СМИ появилась информация о расследовании в отношении служебных лиц Нацбанка по делу о национализации ПриватБанка. В Офисе президента заявили об обеспокоенности из-за внутренних распрей в Национальном банке, сообщает пресс-служба ОП в пятницу, 19 марта. "Офис президента призывает руководство НБУ отбросить персональные амбиции и
ПРИВАТБАНК, НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ, ОФИС, ДЕНЬГИ, РАССЛЕДОВАНИЕ, НАЦБАНК, Шевченко, Рожкова, Коломойский, Рожков, AlixPartners, Hogan Lovells, Украина
2021.03.19 (62)

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