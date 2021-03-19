ФСБ задержала сторонников украинских неонацистов в Геленджике и Ярославле (30)

Наша Газета Луганск 2021.03.19 12:05

Сегодня, 12:30 Фото: РИА Новости В Геленджике и Ярославле задержали 14 сторонников украинского неонацистского сообщества "МКУ", лидер которого в прошлом году призывал устраивать теракты в России, сообщила ФСБ, передает РИА Новости. в ─ У радикалов изъяли множество экстремистских материалов, холодное оружие, инструкции по изготовлению самодельных бомб и огнестрельного оружия. в ─ Как признались задержанные на допросах, их группа образовалась в 2019 году