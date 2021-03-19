Работники "Укрзалізниці" планируют масштабную забастовку с остановкой всех видов перевозок (96)

Экономические новости 2021.03.19 12:34

Новости экономики, 12:31:20 Сотрудники "Укрзалізниці" через две недели планируют провести крупную забастовку с остановкой всех видов перевозок. Об этом сообщают Экономические новости со ссылкой на страницу в Facebook глава временной следственной комиссии Верховной Рады по проверке и оценке состояния АО "Укрзалізниця", нардеп от партии "Слуга народа" Юлия Гришина. По ее словам, уволенный накануне проведения второго заседания ВСК глава