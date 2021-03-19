Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Работники "Укрзалізниці" планируют масштабную забастовку с остановкой всех видов перевозок (96)

Экономические новости 2021.03.19 12:34
Новости экономики, 12:31:20 Сотрудники "Укрзалізниці" через две недели планируют провести крупную забастовку с остановкой всех видов перевозок. Об этом сообщают Экономические новости со ссылкой на страницу в Facebook глава временной следственной комиссии Верховной Рады по проверке и оценке состояния АО "Укрзалізниця", нардеп от партии "Слуга народа" Юлия Гришина. По ее словам, уволенный накануне проведения второго заседания ВСК глава
ЗАБАСТОВКА, ГРИШИН, УКРЗАЛИЗНЫЦЯ, ПЕРЕВОЗКА, ОСТАНОВКА, ОТЧАЯНИЕ, Гришин, Жмак, Укрзализныця, Украина

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021