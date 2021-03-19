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Фокус: Украина

11:33 / 19.03.2021 Попасть в Украину будет непросто: появится новое условие

11:33 / 19.03.2021 Попасть в Украину будет непросто: появится новое условие (41)

Багнет 2021.03.19 12:01
В пятницу, 19 марта, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина сделает условием въезда в страну негативный ПЦР-тест. Как сообщает BAGNET, об этом Степанов заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде. Глава ведомства отметил, что тест должен быть сделан за 48 часов до въезда в государство. "Минздрав вынес на рассмотрение правительства изменения в постановление,
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