Суд снял бан с книги о Стусе и обязал Медведчука заплатить автору (116)

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- 19 марта 2021, пятница, 18:11 Правду в истории не вычеркнешь, - Ткаченко о снятии запрета с книги Кипиани "Дело Василия Стуса" : Українські Новини 18:15
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- "Справа Василя Стуса": экс-николаевец Кипиани выиграл дело против Медведчука, - ФОТО : 0512.com.ua 17:01
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