Суд снял бан с книги о Стусе и обязал Медведчука заплатить автору (116)

Главред 2021.03.19 15:06

19 марта 2021, 15:04 Книга о Стусе, которую написал Кипиани, больше не запрещена. Справа Василя Стуса / УНИАН В Киеве апелляционный суд почти полностью удовлетворил жалобу журналиста, историка и публициста Вахтанга Кипиани и издательства Vivat на решение суда первой инстанции относительно тиража книги о писателе Василии Стусе Справа Василя Стуса, в котором есть упоминание о главе политсовета партии