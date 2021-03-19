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Суд снял бан с книги о Стусе и обязал Медведчука заплатить автору

Суд снял бан с книги о Стусе и обязал Медведчука заплатить автору (116)

Главред 2021.03.19 15:06
19 марта 2021, 15:04 Книга о Стусе, которую написал Кипиани, больше не запрещена. Справа Василя Стуса / УНИАН В Киеве апелляционный суд почти полностью удовлетворил жалобу журналиста, историка и публициста Вахтанга Кипиани и издательства Vivat на решение суда первой инстанции относительно тиража книги о писателе Василии Стусе Справа Василя Стуса, в котором есть упоминание о главе политсовета партии
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