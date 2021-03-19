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"Это недоразумение": в УАФ прокомментировали решение суда оставить в силе техническое поражение для сборной Украины

"Это недоразумение": в УАФ прокомментировали решение суда оставить в силе техническое поражение для сборной Украины (66)

УНИАН 2021.03.19 15:03
14:54, 19.03.21 Украинская ассоциация футбола озвучила свою позицию после решения CAS. Эмблема УАФ / uaf.ua Украинская ассоциация футбола отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда Лозанны, который отклонил апелляцию по техническому поражению для сборной Украины за матч со Швейцарией. Позиция УАФ озвучена на странице организации в Facebook. "Технический результат поединка остается в силе.
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