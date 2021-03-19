"Это недоразумение": в УАФ прокомментировали решение суда оставить в силе техническое поражение для сборной Украины (66)

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- Техническое поражение: суд вынес решение по матчу Украина - Швейцария : ПрессОрг24 16:40
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- Техническое поражение: суд вынес решение по матчу Украина - Швейцария : DailyUA 16:25
- Спортивный арбитражный суд подтвердил скандальное техническое поражение сборной Украины : НикСпорт 16:23
- CAS сохранил в силе техническое поражение сборной Украины от Швейцарии : Новий день Херсон 16:20
- Швейцария - Украина: CAS отклонил апелляцию УАФ : Donbass.UA 16:03
- Техническое поражение: суд вынес решение по матчу Украина - Швейцария : Українські національні новини 15:47
- Швейцарский суд признал техническое поражение Украины в поединке со Швейцарией : Фраза.ua 15:36
- В УАФ отреагировали на поражение сборной Украины в кабинетах суда : Depo 15:31
- Официально: Украину признали "случайной жертвой" и за это наказали поражением : Depo 15:30
- CAS отклонил апелляцию Украины на техническое поражение в матче со Швейцарией : Про Футбол 15:23
- Лозанский суд оставил в силе техническое поражение футбольной сборной Украины в несостоявшемся матче против Швейцарии : NewsOne 15:10
- Лига Наций УЕФА: CAS поставил точку по вопросу несостоявшегося матча между сборными Украины и Швейцарии : Национальный Банк Новостей 15:09
- "Это недоразумение": в УАФ прокомментировали решение суда оставить в силе техническое поражение для сборной Украины : УНИАН 15:03
- Суд в Лозанне обнародовал решение по матчу Швейцария - Украина : Ukr-Today.com 14:51
- Суд Лозанны окончательно закрепил техническое поражение Украины в матче со Швейцарией : UA.news 14:50
- CAS оставил в силе техническое поражение Украины в матче Лиги наций против Швейцарии : Укринформ 14:47
- 14:37 19.03.2021 CAS отклонил апелляцию Украины на техническое поражение от Швейцарии в Лиге наций УЕФА : Интерфакс-Україна 14:46
- CAS оставил в силе техническое поражение сборной Украины от Швейцарии в Лиге Наций : 112.ua 14:30
- Апелляция Украины на техпоражение в матче против Швейцарии отклонена : Аргументы и Факты Украина 14:10
- Сегодня 13:26 Апелляция проиграна. Сборной Украины по футболу окончательно засчитано техническое поражение от швейцарцев : Весь Харьков 14:10
- Арбитражный суд отклонил апелляцию Украины из-за технического поражения в матче со Швейцарией : Фокус 14:05
- Украине оставили техническое поражение в матче против Швейцарии в Лиге наций : Еспресо TV 14:04
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- УАФ проиграл суд по техническому поражению Украины в матче против Швейцарии : APnews.com.ua 14:01
- CAS отклонил апелляцию сборной Украины об отмене технического поражения в матче со Швейцарией : Xsport.ua 14:01
- CAS отклонил апелляцию Украины по техническому поражению в матче со Швейцарией : Електронні Вісті 14:00
- CAS вынес решение по матчу Швейцария - Украина : Metaratings 14:00
- СAS оставил в силе техническое поражение Украины от Швейцарии, признав УАФ несчастной жертвой Covid-19 : KomandaOnline 13:51
- CAS подтвердил техническое поражение Украины в матче против Швейцарии : Ukrainefootball.net 13:50
- Лига наций УЕФА: CAS вынес итоговое решение по скандальному матчу сборной Украины против Швейцарии : ТСН.ua 13:47
- CAS отклонил апелляцию Украины на техническое поражение в матче со Швейцарией : КП в Украине 13:46
- 19 марта 2021, пятница, 13:29 Украина проиграла апелляцию в CAS по делу о техническом поражении сборной в матче со Швейцарией : Українські Новини 13:45
- Международный спортивный арбитраж не удовлетворил апелляцию сборной Украины на техническое поражение от Швейцарии : Бабель 13:45
- Официально: CAS присудил сборной Украины поражение : Террикон 13:44
- Это фиаско. CAS оставил в силе решение УЕФА о техническом поражении Украины : Спорт.ua 13:40