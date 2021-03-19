19.03.2021 16:44 Коллекторы больше не имеют права угрожать одесситам: Рада приняла соответствующий закон (41)

Одессит.ua 2021.03.19 17:14

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в пятницу приняла в целом законопроект No 4241. Он касается защиты должников от угроз коллекторских компаний, - передает УНН. Законопроектом устанавливается ряд требований к кредиторам, включая коллекторские компании, при работе с клиентами, имеющими задолженность. Компании обязаны: - соблюдать требования этического поведения с должником; - информировать должника о привлечении коллекторской компании к