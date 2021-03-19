19.03.2021 16:44 Коллекторы больше не имеют права угрожать одесситам: Рада приняла соответствующий закон (41)

- В Украине приняли закон о коллекторах: что изменится для должников : Realist.online 20:26
- Рада приняла закон о коллекторах : 2000.ua 20:00
- В Украине ужесточили требования к работе коллекторов : SiteUA 19:58
- Рада приняла закон о защите должников от коллекторов : Измаил вечерний 19:46
- Рада окончательно одобрила закон о защите должников от недобросовестных коллекторов. Что он меняет? : Громадське телебачення 19:36
- Депутаты приняли закон, который регулирует деятельность коллекторских компаний : Шиповник.ua 19:36
- Рада запретила коллекторам "терроризировать" должников : NNS Никополь 19:23
- Коллекторы больше не имеют права угрожать одесситам: Рада приняла соответствующий закон : Одесский Наблюдатель 19:04
- В Украине ограничили работу коллекторов: какие права теперь имеют должники : 5 Канал 19:01
- В Украине приняли важный закон о коллекторах: как будут теперь "выбивать" долги : Луганский Радар 18:56
- Рада приняла закон, запрещающий коллекторам угрожать должникам : АТН 18:31
- Рада одобрила антиколлекторский закон в целом: Что запретят коллекторам в Украине : Деньги.ua 18:21
- Сегодня 18:00 Рада приняла закон, запрещающий коллекторам угрожать должникам : Весь Харьков 18:10
- В Украине создадут реестр коллекторов : Накипело.ua 18:05
- Верховная Рада ограничила работу коллекторов : Електронні Вісті 18:00
- Коллекторов обяжут работать по четким правилам: Закон принят : ЮРЛІГА 17:47
- 19.03.2021 16:44 Коллекторы больше не имеют права угрожать одесситам: Рада приняла соответствующий закон : Одессит.ua 17:14
- Коллекторов будут штрафовать за ненадлежащее поведение : StockWorld.com.ua 17:02
- Коллекторам на уровне закона запретили угрожать должникам : ПрессОрг24 16:40
- Депутаты серьезно облегчили жизнь должникам : Фраза.ua 16:36
- Рада приняла закон о защите должников от коллекторов : Gazeta.ua 16:36
- Коллекторов теперь по закону будут штрафовать за "плохое" поведение : Експерт-центр 16:33
- Верховная Рада ограничила работу коллекторов : Олигарх Медиа 16:15
- В Украине ужесточили требования к работе коллекторов: что теперь изменится : Дело.ua 16:03
- В Украине ввели новые правила для коллекторов: "Слуги народа" приняли решение : Obozrevatel 16:01
- Депутаты приняли закон, который регулирует деятельность коллекторских компаний : Фокус 15:35
- 29 мин. назад Рада приняла закон об урегулировании деятельности коллекторов : Finance.UA 15:34
- Коллекторов приструнили в Раде - их будут наказывать за давление на должников : Ракурс 15:25
- Принят Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности" : Верховная Рада Украины 15:25
- Без угроз и шантажа должников: Верховная Рада приняла антиколлекторский закон : Журнал Житомира 15:03
- Рада ограничила работу коллекторов : БизнесЦензор 15:02
- Верховная Рада приняла законопроект о коллекторах : Мариуполь-Экспресс 14:58
- ВР приняла закон, запрещающий коллекторам бесконтрольно "давить" на должников и их близких : КиевВласть.com.ua 14:50
- Рада поддержала введение наказания коллекторов за незаконное давление на должников : Еспресо TV 14:34
- Коллекторским компаниям в Украине запретили прибегать к шантажу должников : Depo 14:33
- Рада приняла закон о регулировании работы коллекторов : БизнесЦензор 14:32
- Рада поддержала закон о защите должников от недобросовестных коллекторов : Укринформ 14:32
- Коллекторам на законодательном уровне запретили угрожать должникам : Украина криминальная 14:32
- Нардепы запретили коллекторам угрожать должникам, а также звонить им более двух раз в сутки : 112.ua 14:30
- Коллекторам на уровне закона запретили угрожать должникам : Українські національні новини 14:18
- Рада приняла закон о новых требованиях к работе коллекторов в Украине : ОстроВ 14:10