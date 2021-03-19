Зеленский обновил состав СНБО самым молодым министром Украины (52)

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- 19-Mar-2021 19:18 Зеленский ввел в состав СНБО еще одного министра : Южная правда 20:18
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- Зеленский обновил состав СНБО : FaceNews 19:15
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- Зеленский ввел в СНБО главу Минцифры Федорова : Еспресо TV 18:34
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- Зеленский ввел в состав СНБО вице-премьера Федорова : Ракурс 18:25
- Владимир Зеленский ввел в состав СНБО министра цифровой трансформации Федорова : Лента новостей Днепра 18:22
- Вице-премьер Михаил Федоров вошел в состав СНБО : Запорожские вести 18:04
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- 17:08 19/03/2021 Зеленский ввел министра Федорова в состав СНБО : ГолосUA 17:36
- Главу Минцифры ввели в состав СНБО : UATV 17:15
- Сегодня, 16:44 Владимир Зеленский внес изменения в состав СНБО : ReplyUA.net 17:12
- Зеленский включил еще одного министра в состав СНБО : NewsOne 17:09
- Зеленский накануне заседания СНБО обновил его состав : ТСН.ua 17:02
- Зеленский ввел в состав СНБО вице-премьера Федорова : Версии.com 16:54
- Главу Минцифры включили в состав СНБО : UA.news 16:50
- Вице-премьера по цифровой трансформации Федорова ввели в состав СНБО : ПрессОрг24 16:40
- Зеленский расширил СНБО - ввел в его состав "цифровика" Федорова : Iнше ТВ 16:36
- Зеленский разбавил состав СНБО еще одним министром : From-UA.com 16:35
- В состав СНБО вошел министр цифровой трансформации Михаил Федоров : Медіаплатформа "НАШ" 16:09
- Зеленский ввел еще одного министра в состав СНБО : Парламент.UA 15:40
- Зеленский расширил состав СНБО : Bigmir)net Новости 15:39
- Март, 19 в 15:16 Зеленский ввел в состав СНБО вице-премьера Федорова : ICTV Факти 15:36
- Президент ввел в состав СНБО вице-премьера Федорова : Фокус 15:35
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- Федоров вошел в состав СНБО : Укринформ 15:32
- Вице-премьера по цифровой трансформации Федорова ввели в состав СНБО : DailyUA 15:25
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- Вице-премьера по цифровой трансформации Федорова ввели в состав СНБО : Українські національні новини 15:03
- Зеленский перед сегодняшним заседанием СНБО ввел в его состав главу Минцифры Федорова : Страна.ua 15:02
- Зеленский ввел в состав СНБО министра цифровой трансформации Федорова : APnews.com.ua 15:01
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