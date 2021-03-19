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Зеленский обновил состав СНБО самым молодым министром Украины (52)

Вести.ua 2021.03.19 14:45
Анна Трофимова 19 марта 2021, 14:30 Указ, размещенный на сайте президента, вступает в силу со дня подписания Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) вице-премьер-министра Украины - министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Соответствующий указ No102/2021 "Об изменении в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" опубликован на сайте президента в пятницу, 19 марта.
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