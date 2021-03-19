Стерненко оставили под стражей (48)

- Сергей Стерненко продолжит находиться в... : Голос Правди 21:42
- Суд отклонил требование защиты Стерненко об отводе судьи из-за некомпетентности : Еспресо TV 21:04
- 19 Марта, 2021 Суд отказался выпускать Стерненко из СИЗО : Маю право 20:58
- Суд отказался освобождать Стерненко из СИЗО : Bigmir)net Новости 20:39
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- Суд отказался выпустить Сергея Стерненко из СИЗО : World News 20:27
- Суд в Одессе отказался освободить Стерненко из СИЗО : Укринформ 20:17
- Дело Стерненко: суд отказался выпускать активиста из-под стражи : MY.UA 20:01
- Суд отказался отпустить Стерненко из-под стражи : Бабель 19:45
- Стерненко остается в СИЗО: суд в третий раз отказал отменить арест : Парламент.UA 19:40
- Суд оставил Стерненко под стражей : ПрессОрг24 19:40
- Суд оставил Стерненка под стражей : Главком 19:35
- Сергея Стерненко оставили в СИЗО : Прямий канал 19:31
- Суд принял важное решение по активисту Стерненко : Местные вести 19:16
- Суд оставил Сергея Стерненко под стражей : Odessa.net.ua 19:13
- Суд отказался освобождать Стерненко из-под стражи : ЛІГАБізнесІнформ 19:08
- Суд отказался выпустить Сергея Стерненко из СИЗО : TK Media 18:46
- Суд оставил Стерненко в СИЗО : Informer.od.ua 18:42
- Одесский суд не захотел отпускать Стерненко из-под стражи : КП в Украине 18:31
- 18:17 19.03.2021 Суд не освободил Стерненко из-под стражи - адвокат : Интерфакс-Україна 18:31
- Суд оставил Стерненко под стражей : DailyUA 18:25
- Суд не стал отпускать Сергея Стерненко из СИЗО : Пушкинская.net 18:24
- Суд оставил Стерненко под стражей : #Буквы 18:20
- Стерненко остается в СИЗО - решение суда : ZN,UA 18:17
- 19 марта, 2021, 17:59 Приморский суд Одессы оставил Сергея Стерненко под стражей : Західна iнформаційна корпорація 18:17
- Одесский суд оставил активиста Стерненко под стражей : СтопКор 18:13
- Стерненко оставили под стражей : Gazeta.ua 18:06
- Одесский суд оставил Стерненко под стражей : Гордон 18:06
- Стерненко не удалось выйти на свободу : Факты 18:04
- 19 марта, 17:40 Суд второй раз отказался выпускать Стерненко из СИЗО : Думская.net 18:03
- Суд отказался выпустить Стерненко из СИЗО : РБК-Україна 18:01
- Суд принял важное решение по активисту Стерненко : Апостроф 18:00
- Дело Стерненко: суд отказался выпускать активиста из-под стражи : Телеграф.com.ua 17:43
- Одесский суд оставил Стерненко под стражей : Еспресо TV 17:34
- Суд отказался изменить меру пресечения Стерненко, активист остается в СИЗО : DsNews 17:33
- Суд оставил Стерненко под стражей : Українські національні новини 17:33
- Суд отказал в ходатайстве об освобождении Стерненко : 24 канал 17:31
- Одесский суд оставил активиста Стерненко под стражей : 5 Канал 17:31
- В Одессе суд оставил Сергея Стерненка в СИЗО (видео) : ТСН.ua 17:17
- Суд сегодня рассмотрит ходатайство об освобождении Стерненко из-под стражи : ПрессОрг24 16:40
- Пошел бы на акцию протеста, но не смогу, - Стерненко записал видео из суда : 24 канал 16:31
- Суд рассматривает ходатайство об освобождении Стерненко: онлайн-трансляция : 24 канал 15:30
- Суд сегодня рассмотрит ходатайство об освобождении Стерненко из-под стражи : DailyUA 15:25