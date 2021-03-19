Стерненко оставили под стражей (48)

Lenta.ua 2021.03.19 20:38

20:30 19 мар. Приморский районный суд Одессы оставил под стражей одесского активиста Сергея Стерненко. Об этом сообщает Telegram-канал Стерненко. "Судья Ершова произвольно оставила Стерненка под стражей", - говорится в сообщении. Суд приговорил к семи годам и трем месяцам лишения свободы одесского активиста Сергея Стерненко в деле по обвинению в похищении человека. Стерненко будет находиться под стражей до момента того, как его наказание вступит в силу.