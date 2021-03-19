Владимир Зеленский подписал указ о создании в Украине Национального фонда инвестиций (48)

Електронні Вісті 2021.03.19 18:00

19.03.2021, 17:36 Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании в Украине Национального фонда инвестиций. "Кабинету министров принять в установленном порядке меры по созданию Национального фонда инвестиций и нормированию вопросов его деятельности, в частности, относительно определения направлений деятельности фонда, органов его управления и их полномочий, порядка формирования уставного капитала,