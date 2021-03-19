Владимир Зеленский подписал указ о создании в Украине Национального фонда инвестиций (48)

- В Украине создадут Национальный инвестиционный фонд - Зеленский подписал Указ : Iнше ТВ 19:36
- Зеленский подписал указ о создании национального фонда инвестиций : Главное 19:35
- В Украине создадут национальный фонд инвестиций : RegioNews 19:12
- Кабмин создаст Национальный инвестиционный фонд : Матриця свободи 19:04
- Зеленский поручил создать Национальный фонд инвестиций : Ukr-Today.com 18:50
- В Украине создадут новый фонд: зачем он нужен : UA.news 18:49
- Владимир Зеленский инициирует формирование национального фонда инвестиций : InVenture 18:42
- Зеленский поручил создать Национальный фонд инвестиций : Bigmir)net Новости 18:39
- Зеленский потребовал создать нацфонд инвестиций : From-UA.com 18:35
- Зеленский поручил создать в Украине фонд инвестиций : Bigmir)net Новости 18:09
- Зеленский поручил создать Национальный фонд инвестиций : NewsMir.info 18:08
- Владимир Зеленский подписал указ о создании в Украине Национального фонда инвестиций : Електронні Вісті 18:00
- В Украине создадут национальный фонд инвестиций : UATV 17:45
- В Украине создадут национальный фонд инвестиций : Слово і Діло 17:43
- Зеленский принял решение создать национальный фонд инвестиций : Медіаплатформа "НАШ" 17:39
- Зеленский поручил Кабмину создать национальный фонд инвестиций : Гордон 17:36
- В Украине создадут национальный фонд инвестиций - указ Зеленского : Дело.ua 17:33
- Зеленский инициирует создание Нацфонда инвестиций : DsNews 17:33
- Зеленский поручил Кабмину создать национальный фонд инвестиций, - указ : Цензор.Нет 17:32
- Зеленский подписал указ о Национальном фонде инвестиций : MY.UA 17:32
- Президент подписал указ о создании в Украине национального фонда инвестиций : КП в Украине 17:31
- В Украине создадут национальный фонд инвестиций, - указ : 112.ua 17:30
- Национальный фонд инвестиций появится в Украине - распоряжение Зеленского : Ракурс 17:25
- Президент распорядился создать национальный фонд инвестиций : РепортерUA 17:12
- В Украине появится Национальный фонд инвестиций : ОстроВ 17:10
- В Украине создадут Нацфонд инвестиций : Lenta.ua 17:08
- Зеленский распорядился создать национальный фонд инвестиций : РБК-Україна 17:01
- Зеленский подписал указ о создании Национального фонда инвестиций : Парламент.UA 16:40
- В Украине появится национальный фонд инвестиций : NewsOne 16:39
- Президент Украины инициирует создание Национального фонда инвестиций : Fixygen 16:35
- Зеленский подписал указ о создании национального фонда инвестиций : УП: Економічна правда 16:34
- Владимир Зеленский подписал указ о создании национального фонда инвестиций : Fin.org.ua 16:30
- 19 марта 2021, пятница, 16:13 Зеленский одобрил создание нацфонда инвестиций : Українські Новини 16:15
- Владимир Зеленский подписал указ о создании национального фонда инвестиций : Укрудпром 16:15
- Зеленский поручил Кабмину создать национальный фонд инвестиций : ЛІГАБізнесІнформ 16:08
- В Украине создадут национальный фонд инвестиций : Depo 15:33
- Зеленский подписал указ о создании национального фонда инвестиций : БизнесЦензор 15:32
- В Украине появится Национальный фонд инвестиций : УНИАН 15:32
- Зеленский подписал указ о Национальном фонде инвестиций : Капитал 15:20
- В Украине создадут Национальный фонд инвестиций: указ : ZN,UA 15:17
- В Украине создадут национальный фонд инвестиций: Зеленский подписал указ : Еспресо TV 15:04
- В Украине создадут национальный фонд инвестиций : БизнесЦензор 15:02
- Зеленский поручил создать национальный фонд инвестиций : Укринформ 15:02