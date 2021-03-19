"Заявлял о внешнем управлении и унижал Украину". СБУ объявила подозрения по трём статьям политологу Михаилу Шпиру (49)

- 19.03.2021 Только что! СНБО добило - отец Зеленского не стал молчать. Медведчук побледнел - накрыли всех. Началось : Корупція Інфо 21:51
- К ядреному пропагандисту "русского мира" наконец-то пришли дознаватели из СБУ (+видео) : CRiME 21:23
- Призывал к прекращению существования Украины: СБУ объявила о подозрении пророссийскому пропагандисту : 5 Канал 20:31
- СБУ вручила подозрение пророссийскому пропагандисту с каналов Медведчука : World News 20:27
- 19 марта 2021, пятница, 18:59 СБУ сообщила о подозрении "эксперту", который в телеэфире рассказывал о "внешнем управлении" Украины : Українські Новини 19:15
- СБУ объявила о подозрении пророссийскому пропагандисту (Фото, Видео) : ASPInews 19:01
- СБУ вручила подозрение пророссийскому пропагандисту с каналов Медведчука : Хвиля 18:36
- СБУ объявила о подозрении "эксперту" с каналов Медведчука : GuildHall 18:35
- СБУ сообщила о подозрении пророссийскому пропагандисту : Парламент.UA 18:10
- СБУ объявила о подозрении пророссийскому пропагандисту : ОстроВ 18:10
- СБУ объявила подозрение "эксперту" из каналов Медведчука : Главком 18:05
- СБУ сообщила о подозрении политтехнологу : Вибори в Україні та світі 17:47
- СБУ сообщила о подозрении политтехнологу и частому гостю "каналов Медведчука" : TK Media 17:46
- СБУ взялась за политтехнолога с "телеканалов Медведчука": объявлены подозрения по трем статьям : DsNews 17:33
- СБУ подозревает в сепаратизме политтехнолога с "каналов Медведчука" : Новости Донбасса 17:10
- СБУ сообщила о подозрении пророссийскому пропагандисту Шпиру : Гордон 17:06
- СБУ сообщила о подозрении в сепаратизме политическому эксперту Михаилу Шпиру (видео) : Фокус 17:04
- 19 марта, 16:58 СБУ объявила подозрение пророссийскому пропагандисту из Ивано-Франковска, сам он сбежал в Москву : Думская.net 17:03
- 19.03.2021 В эти минуты! СБУ ворвалось - начать обыски: пропагандиста слили, поддерживал агрессора - ответит за все! Ему конец : Корупція Інфо 16:51
- СБУ сообщила о подозрении "эксперту" с каналов Медведчука : UA.news 16:50
- СБУ сообщила о подозрении эксперту - постоянному гостю телеканалов Тараса Козака : КП в Украине 16:46
- СБУ сообщила о подозрении пророссийскому пропагандисту Шпиру : ПрессОрг24 16:40
- СБУ поймала пророссийского пропагандиста : Lenta.ua 16:38
- СБУ сообщила о подозрении пророссийскому пропагандисту Шпиру : DailyUA 16:25
- СБУ сообщила о подозрении "эксперту", который на каналах Медведчука унижал Украину : Цензору.нет 16:20
- СБУ сообщила о подозрении пророссийскому пропагандисту Шпиру : Українські національні новини 16:18
- СБУ сообщила о подозрении "политтехнологу" пророссийских СМИ (фото, видео) : УНИАН 16:17
- СБУ сообщила о подозрении пророссийскому пропагандисту - постоянному гостю телеканалов Тараса Козака : КП в Украине 16:16
- СБУ сообщила о подозрении пророссийскому пропагандисту с заблокированных "каналов Медведчука" : Громадське телебачення 16:06
- СБУ сообщила о подозрении пропагандисту Шпиру : 24 канал 16:00
- СБУ сообщила о подозрении пророссийскому "политтехнологу" Михаилу Шпиру : Бабель 15:45
- 19.03.2021 в 15:31 СБУ сообщила о подозрении "эксперту", который на каналах Медведчука унижал Украину : InfoResist.org 15:45
- СБУ сообщила о подозрении еще одному пророссийскому эксперту : Слово і Діло 15:43
- 15:23 19.03.2021 СБУ сообщила о подозрении "политэксперту" и "обитателю" Миротворца Шпиру : Петр и Мазепа 15:40
- СБУ объявила подозрение пророссийскому пропагандисту Шпиру : Bigmir)net Новости 15:39
- СБУ сообщила о подозрении пророссийскому "политическому эксперту" : ЛІГАБізнесІнформ 15:38
- СБУ сообщила о подозрении пророссийскому пропагандисту : ForUm 15:35
- СБУ объявила подозрение российскому пропагандисту Шпиру : Depo 15:33
- СБУ сообщила о подозрении пророссийскому пропагандисту, который призывал часть территории Украины присоединить к РФ : Преступности.нет 15:19
- СБУ взялась за пропагандиста Михаила Шпира : OstanniPodii.com 15:16
- 15:04 19.03.2021 СБУ сообщила о подозрении пророссийскому пропагандисту, призывавшему к прекращению существования независимой Украины : Интерфакс-Україна 15:15
- СБУ сообщила о подозрении пророссийскому пропагандисту-"эксперту" с каналов Медведчука : Українська правда 15:11
- СБУ сообщила о подозрении пророссийском пропагандисту Шпиру : NewsMir.info 15:08