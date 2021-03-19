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Фокус: Украина

"Заявлял о внешнем управлении и унижал Украину". СБУ объявила подозрения по трём статьям политологу Михаилу Шпиру (49)

Антифашист 2021.03.19 19:11
19.03.21 antifa Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении политическому эксперту Михаилу Шпиру. Ему вменяется, что он публично ставил под сомнение субъектность Украины, заявлял о "внешнем управлении" страной и призывал к официальному прекращению её существования. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ. В СБУ заявили, что политтехнолог "принимал участие в спланированных
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