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Фокус: Украина

19.03.2021, 20:24 СНБО ввел санкции против Януковича, его "окружения" и ряда компаний (85)

В Час Пик 2021.03.19 21:15
Гера Кисмет Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 19 марта принял новый пакет санкций против бывших высокопоставленных чиновников, правоохранителей-предателей и ряда компаний. Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Час Пик. Санкции касаются Виктора Януковича и его "окружения", а также правоохранителей, которые работают в оккупированном Крыму и на Донбассе.
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