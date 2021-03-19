19.03.2021, 20:24 СНБО ввел санкции против Януковича, его "окружения" и ряда компаний (85)

В Час Пик 2021.03.19 21:15

Гера Кисмет Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 19 марта принял новый пакет санкций против бывших высокопоставленных чиновников, правоохранителей-предателей и ряда компаний. Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Час Пик. Санкции касаются Виктора Януковича и его "окружения", а также правоохранителей, которые работают в оккупированном Крыму и на Донбассе.