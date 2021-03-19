СНБО ввел максимальные санкции против Януковича и некоторых компаний (43)

Вести-UA 2021.03.19 20:54

Данилов объяснил решения Инна Волева, Вести-UA.net Сегодня, 20:09 / Автор: Обозреватель На заседании СНБО 19 марта было решено ввести максимально возможные санкции против ряда бывших топ-чиновников, а также экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом на брифинге вечером пятницы сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он озвучил полный список лиц, попавших под санкции: Сергей Абисов, Николай