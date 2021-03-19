СНБО применил санкции к гонконгским компаниям, владеющим акциями "Донецкоблгаза" (73)

- СБУ ведет расследование по "Донецкоблгазу": арестованы 49,99% акций : #Буквы 22:20
- СНБО вводит санкции против 19 недропользователей : Олигарх Медиа 22:15
- Суд арестовал акции Донецкоблгаза, СНБО ввел санкции против его владельцев из Гонконга : Олигарх Медиа 22:15
- СНБО распорядился проверить все разрешения на пользование недрами : Bigmir)net Новости 22:09
- Стало известно, по кому ударили санкции против компаний-недропользователей : Главред 22:06
- Зеленский пообещал деньги всем украинским детям: На депозит до совершеннолетия, потратить - на высшее образование : Depo 22:03
- СНБО ввел анкции против компаний в сфере пользования недрами: список : Прямий канал 22:01
- Стало известно, по кому ударили санкции против компаний-недропользователей : MY.UA 22:01
- СНБО ввел санкции в отношении некоторых компаний, разрабатывающих украинские недра : КиевВласть.com.ua 21:49
- СНБО ввел санкции в отношении двух компаний, которые являются владельцами "Донецкоблгаза" : КиевВласть.com.ua 21:49
- СНБО введет санкции против 19 компаний, использующих недра Украины : TK Media 21:46
- 19 марта 2021, пятница, 21:16 СНБО анонсировали санкции против предприятий, работающих на оккупированном Донбассе : Українські Новини 21:45
- Введены санкции СНБО против двух компаний-владельцев "Донецкоблгаза" : RegioNews 21:42
- СНБО вводит санкции против двух десятков недропользователей : Hubs 21:41
- Цифровое телевидение "Зеонбуд" скоро проверят - Данилов : Парламент.UA 21:40
- СНБО ввел санкции против 19 компаний, использующих недра Украины : ОстроВ 21:40
- Еще одна порция санкций: под ограничительные меры попали 19 компаний в сфере недропользования : GlavPost.Com 21:38
- Зеленский: Времена, когда был список фамилий, которые могут пользоваться украинскими недрами, закончились : Гордон 21:36
- Фукс опроверг свою причастность к компаниям, против которых СНБО ввела санкции : Depo 21:33
- Под санкции СНБО попали акционеры "Донецкоблгаза" из Гонконга : Depo 21:27
- СНБО ввел санкции против компаний, использующих украинские недра (СПИСОК) : Ракурс 21:25
- Украина ввела санкции против 19 компаний в сфере пользования недрами: список : #Буквы 21:20
- СНБО анонсировал масштабный аудит разрешений на пользование недрами : #Буквы 21:20
- СНБО применил санкции к гонконгским компаниям, владеющим акциями "Донецкоблгаза" : УНИАН 21:17
- СНБО ввел санкции против двух компаний из Гонконга : ZN,UA 21:17
- 19 марта 2021, пятница, 20:49 СНБО проверит на нарушения все разрешения на пользования недрами начиная с 1991 года : Українські Новини 21:15
- СНБО ввел санкции против 19 компаний (список) : Подробности.ua 21:11
- СНБО вводит санкции против 19 компаний, использующих украинские недра, - Данилов : Newzz.in.ua 21:08
- Еще одна порция санкций: под ограничительные меры попали 19 компаний в сфере недропользования : NewsWeek 21:07
- Данилов прокомментировал связь попавших под санкции компаний с Фуксом : Гордон 21:06
- СНБО ввел санкции против 19 компаний и анонсировал масштабный аудит разрешений на пользование недрами Украины : Громадське телебачення 21:06
- СНБО ввел санкции в отношении 19 компаний за недобросовестное использование украинских недр : Матриця свободи 21:04
- СНБО ввел максимальные санкции против 19-ти компаний : 5 Канал 21:01
- СНБО ввел жесткие санкции против компаний, которые используют недра Украины - список : UA.news 20:49
- СНБО ввел санкции против компаний, использующих украинские недра: список : Судебно-юридическая газета 20:41
- СНБО взялась за недра: 19 компаний под санкциями и аудит всех разрешений на пользование : Парламент.UA 20:40
- Начиная с 1994 года: В Украине проведут полный аудит разрешений на пользование недрами : Новости Донбасса 20:40
- Украина вводит санкции против 19 компаний, которые пользуются недрами - Данилов : Гордон 20:36
- СНБО ввел санкции против 19 компаний : ForUm 20:35
- Под санкции СНБО попали 19 компаний из сферы пользования недрами (видео) : Фокус 20:34
- СНБО ввел санкции против 19 компаний, владеющих лицензиями на использование недр : Еспресо TV 20:34
- СНБО вводит санкции против "Донецкоблгаза", который связывают с Курченко : DsNews 20:33
- СНБО ввел санкции против газовых компаний Фукса : БизнесЦензор 20:32
- Еще одна порция санкций: под ограничительные меры попали 19 компаний в сфере недропользования : Українські національні новини 20:32