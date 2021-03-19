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СНБО применил санкции к гонконгским компаниям, владеющим акциями "Донецкоблгаза"

СНБО применил санкции к гонконгским компаниям, владеющим акциями "Донецкоблгаза" (73)

УНИАН 2021.03.19 21:17
21:10, 19.03.21 Ранее секретарь СНБО допустил, что "Донецкоблгаз" может возвратиться в "государственную сферу управления". Две компании из Гонконга попали под полный комплект санкций СНБО / фото УНИАН Совет национальной безопасности и обороны Украины применил полный комплект санкций к двум гонконгским компаниям, владеющим 49,9% акций "Донецкоблгаза". Об этом на брифинге после сегодняшнего заседания СНБО заявил его секретарь Алексей Данилов.
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