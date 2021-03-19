17:17 / 19.03.2021 Киевская область закрывается на карантин (24)

Багнет 2021.03.19 17:31

Киевская областная комиссия по ТЭБ и ЧС усилила карантинные ограничения на территории региона с 21 марта по 9 апреля. Об этом на брифинге в пятницу сообщил глава КОГА Василий Володин. "Принято решение об усилении карантинных ограничений на территории региона с 21 марта 2021 года, то есть с воскресенья", - сообщил губернатор. Решение усилить карантин связано с резким ростом числа больных коронавирусом.