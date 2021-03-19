17:17 / 19.03.2021 Киевская область закрывается на карантин (24)

2021.03.20 (24)2021.03.19 (526) →
- Ситуация с COVID-19 в Ивано-Франковске стабилизировалась, - Мэр : НикВести 06:10
- В Украине не будет локдауна - Минздрав : АналитикаUA.net 06:07
- Локдаун во Львове: что запрещено и разрешено с 19 марта : GlavPost.Com 05:38
- Вслед за Киевом ужесточили карантин и в Киевской области : Типичный Херсон 04:43
- В Украине не будет нового локдауна - Степанов : ТСН.ua 04:17
- Больницы Ивано-Франковска получили 26 новых кислородных концентраторов : Вибори в Україні та світі 04:16
- В Украине не будет локдауна - Минздрав : Типичный Херсон 03:43
- Нового всеобщего локдауна в Украине не будет - Степанов : Слово і Діло 03:43
- "Британский" штамм коронавируса зарегистрировали в пяти областях Украины - Степанов : ТСН.ua 03:32
- Ситуация с COVID-19 во Франковске стабилизировалась - мэр : Укринформ 03:02
- Ситуация с COVID-19 во Франковске стабилизировалась - мэр : MY.UA 03:01
- Как в Киеве работает метро во время локдауна : Новости Киева 02:54
- Как в Киеве работает метро во время локдауна : Судебно-юридическая газета 01:41
- Март, 20 в 1:23 Локдаун в Киеве: полный список ограничений : ICTV Факти 01:36
- В больницах Киева заняты более 70% коек для COVID-больных : Новости Ю 01:23
- Во Львове показали видео из COVID-больницы (ВИДЕО) : Новости Ю 01:23
- На Херсонщине - 141 случай COVID-19 и значительный рост заболеваемости среди детей : Новости Ю 01:22
- Полтавская область снова в "оранжевой" зоне карантина : Кременчуг Online 00:59
- Степанов уверяет, что в Украине не будет локдауна : Українська правда 00:41
- В Украине не будет третьего локдауна, действует адаптивный карантин, - Степанов : Газета День 00:28
- Больницы Ивано-Франковска получили 26 новых кислородных концентраторов : Bigmir)net Новости 00:09
- В Украине выявили новый штамм коронавируса - эпидемиолог : Гордон 00:06
- Киев в красной зоне. Все, что нужно знать о жестком карантине в столице : Сегодня.ua 00:02