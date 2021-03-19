Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Прогноз погоды по Одессе и области на 20-24 марта

Прогноз погоды по Одессе и области на 20-24 марта (14)

Единая Одесса 2021.03.19 21:32
Гидрометцентр Черного и Азовского морей Прогноз погоды от 20 ч. 19 марта до 20 ч. 20 марта 2021г. по г. Одессе Облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшие осадки. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1 °С мороза до 1 °С тепла, днем 6-8 °С тепла. по Одесской области Облачно с прояснениями.
ОСАДОК, ПОГОДА, ДОЖДЬ, ГРАДУС, СИНОПТИК, СНЕГ, Диденко, Украина, Киев, Крым
2021.03.20 (14)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021