Украина менее чем за месяц переходит ко второму этапу вакцинации от COVID-19 - Степанов (15)

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- Ученые выясняют причины образования тромбов после прививок вакциной AstraZeneca : Українська правда 06:43
- В Ирландии возобновляют применение вакцины AstraZeneca : Українська правда 05:13
- Кто будет отвечать за побочные реакции у вакцинированных против COVID-19 в Украине : 24 канал 03:30
- Степанов объяснил, как правительство компенсирует вред из-за побочных эффектов вакцинации : УНИАН 03:17
- В Британии установили рекорд по вакцинации: более 660 тысяч человек за сутки : Сегодня.ua 02:47
- В Британии сделали рекордное количество COVID-прививок за сутки : GlavPost.Com 02:38
- Степанов ответил, когда вакцина Sinovac из Китая приедет в Украину : 24 канал 01:30
- Власть сама провоцирует недоверие населения к вакцинации - Марина Порошенко : Прямий канал 01:16
- Китайская вакцина компании Sinovac будет доставлена в Украину к концу марта, - Степанов : 112.ua 01:00
- Как записаться в лист ожидания вакцинации от COVID-19 в Кременчуге : Кременчуг Online 00:59
- Украина получит вакцину Sinovac до конца марта - Степанов : GlavPost.Com 00:38
- В Киеве заработают новые пункты вакцинации от COVID-19. Стало известно, кто сможет получить прививки : Гордон 00:36
- Степанов объяснил, когда в Украину привезут вакцину Sinovac : Вести.ua 00:15
- 20 марта 2021, суббота, 00:05 Минздрав ожидает поставку 700 тыс. доз вакцины от Sinovac Biotech до апреля : Українські Новини 00:15
- Стало известно, сколько украинских военных вакцинировали от COVID-19 : DsNews 00:03