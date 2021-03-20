Меркель планирует привиться COVID-вакциной от AstraZeneca, но не сейчас (67)

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- Ученые обнаружили причину образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca : Українські національні новини 06:32
- Джонсон сделал прививку вакциной AstraZeneca : MY.UA 06:31
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- Джонсон сделал прививку вакциной AstraZeneca : Укринформ 06:17
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- В Гонконге мужчина умер после вакцинации препаратом Pfizer : НикВести 06:10
- В Гонконге зафиксировали первую смерть после COVID-прививки : Bigmir)net Новости 05:09
- WSJ: Ученые обнаружили возможную связь вакцины AstraZeneca и тромбоэмболии : РБК-Україна 05:01
- В Гонконге зафиксировали первую смерть после COVID-прививки : MY.UA 05:01
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- В Польше определились, что делать с отказниками от прививок вакциной AstraZeneca : MY.UA 04:31
- Ирландия может возобновить использование вакцины AstraZeneca против COVID-19 : PonomarOleg.com 04:21
- Меркель не против сделать прививку вакциной AstraZeneca : Всеукраинские вести 03:59
- Премьер-министр Франции привился вакциной AstraZeneca от COVID-19 : Всеукраинские вести 03:59
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- 03:23 20.03.2021 Ирландия может возобновить использование вакцины AstraZeneca против COVID-19 : Интерфакс-Україна 03:30
- Президент Финляндии сделал COVID-прививку : Bigmir)net Новости 03:09
- Президент Финляндии сделал COVID-прививку : MY.UA 02:46
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- Более полумиллиона: в Британии установили новый рекорд Covid-прививок : Вести.ua 02:45
- 02:07 / 20.03.2021 Британия поставила рекорд по вакцинации населения : Багнет 02:31
- Премьер-министр Франции привился вакциной AstraZeneca от COVID-19 : ProNews 02:24
- В Британии установили новый рекорд сделанных прививок от коронавируса за сутки : ProNews 02:24
- Меркель планирует привиться COVID-вакциной от AstraZeneca, но не сейчас : ТСН.ua 02:17
- Премьер-министр Франции привился вакциной AstraZeneca от COVID-19 : Гордон 02:06
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- Финляндия приостановила вакцинацию AstraZeneca : ZN,UA 01:47
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- Возникновение тромбов после вакцины AstraZeneca: пояснили причину : Новости N 01:11
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