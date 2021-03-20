Меркель планирует привиться COVID-вакциной от AstraZeneca, но не сейчас (67)

ТСН.ua 2021.03.20 02:17

Она не видит в скандале с тромбозом причин для утраты доверия к препарату. Ангела Меркель | © Associated Press Канцер ФРГ Ангела Меркель планирует вакцинироваться от COVID-19 препаратом, разработанным компанией AstraZeneca в сотрудничестве с Оксфордским университетом, однако хочет "подождать своей очереди". Об этом она заявила в пятницу, 19 марта, на пресс-конференции по итогам телефонных консультаций с премьер-министрами федеральных земель.