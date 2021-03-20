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Меркель планирует привиться COVID-вакциной от AstraZeneca, но не сейчас

Меркель планирует привиться COVID-вакциной от AstraZeneca, но не сейчас (67)

ТСН.ua 2021.03.20 02:17
Она не видит в скандале с тромбозом причин для утраты доверия к препарату. Ангела Меркель | © Associated Press Канцер ФРГ Ангела Меркель планирует вакцинироваться от COVID-19 препаратом, разработанным компанией AstraZeneca в сотрудничестве с Оксфордским университетом, однако хочет "подождать своей очереди". Об этом она заявила в пятницу, 19 марта, на пресс-конференции по итогам телефонных консультаций с премьер-министрами федеральных земель.
ВАКЦИНА, ВАКЦИНАЦИЯ, ПРЕПАРАТ, ПРИВИВКА, ТРОМБ, ДОЗА, AstraZeneca, Украина, Франция, Германия, Великобритания, Швеция, Италия
2021.03.20 (67)

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