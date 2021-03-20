Президент Финляндии сделал прививку от коронавируса (35)

Укринформ 2021.03.20 03:02

20.03.2021 01:21 Президент Финляндии Саули Ниинисте в рамках прививочной кампании получил первую дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Yle. 72-летний Ниинисте отметил, что намерен продолжать придерживаться карантина из уважения к другим людям. Финский лидер написал в Твиттере, что будет носить маску и оставаться осторожным, поскольку "даже человек, который переболел и прошел вакцинацию, может распространять вирус".