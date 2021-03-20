Президент Финляндии сделал прививку от коронавируса (35)

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- В Украине от коронавируса привили уже более ста тысяч человек : УНИАН 13:32
- Больше ста тысяч: в Минздраве назвали количество украинцев, привитых от COVID-19 : Vector News 13:16
- В Польше отказавшихся от препарата AstraZeneca исключат из списка вакцинации : MY.UA 12:31
- COVID-прививку получили более 100 тысяч украинцев : DailyUA 12:25
- За сутки в Харьковской области от коронавируса умерли 15 человек : NewsRoom.kh.ua 12:08
- Названо количество украинцев, вакцинированных от COVID-19 : Знамя индустрии 12:03
- В Украине ежегодно 5 тыс. человек нуждаются в трансплантации - Степанов : Гордон 11:36
- Сиятро сделал прививку против коронавируса российской вакциной : ZN,UA 11:17
- Кабмин создаст фонд помощи для пострадавших от вакцинации : Online.ua 11:15
- От коронавируса вакцинировался президент Финляндии : 7Днів.info 11:07
- COVID-прививку получили более 100 тысяч украинцев : Версии.com 10:53
- Президент Финляндии принял вакцину от коронавируса : ForUm 10:35
- Больше ста тысяч: в Минздраве назвали количество украинцев, привитых от COVID-19 : Факты 10:34
- Антиковидные прививки получили уже более 104 тысяч украинцев : ZN,UA 10:17
- COVID-прививку получили более 100 тысяч украинцев : Bigmir)net Новости 10:09
- ВОЗ считает, что тромбоз после прививок AstraZeneca возникает сам по себе : Сумські Дебати 10:03
- COVID-прививку получили более 100 тысяч украинцев : MY.UA 09:46
- За сутки больше всего прививок от COVID сделали в Киеве : Українська правда 09:42
- В Запорожской области 13 человек умерли от осложнений коронавируса : SkyNewsZP 09:37
- В Украине от коронавируса вакцинировали более 104 тыс. человек - Минздрав : Гордон 09:36
- 20 марта 2021, суббота, 08:45 Украинцы получат компенсации в случае вреда от вакцин против коронавируса : Українські Новини 09:17
- В Запорожской области 13 человек умерли от осложнений коронавируса : Индустриалка 08:46
- Президент Финляндии вакцинировался от коронавируса : ПрессОрг24 07:40
- Президент Финляндии вакцинировался от коронавируса : ProNews 07:24
- Президент Финляндии вакцинировался от коронавируса : DailyUA 06:25
- Президент Финляндии вакцинировался от коронавируса : Українські національні новини 05:47
- Президент Финляндии вакцинировался препаратом Pfizer : Українська правда 05:13
- Президент Финляндии сделал прививку от коронавируса : GlavPost.Com 04:38
- Президент Финляндии сделал прививку от коронавируса : Укринформ 03:02
- В Польше отказавшихся от препарата AstraZeneca исключат из списка вакцинации : Всеукраинские вести 01:59
- Степанов заверил, что китайская вакцина CoronaVac прибудет в Украину до конца марта : Страна.ua 00:32
- В Гонконге зафиксирована первая смерть после прививки Pfizer/BioNTech : Lenta.ua 00:08