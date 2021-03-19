Перевод часов не отменили: Рада пересмотрит законопроект (1)

GlavPost.Com 2021.03.19 16:38
19 марта, 2021
В пятницу, 19 марта, Верховная Рада Украины не смогла отменить перевод
часов. Об этом сообщает со ссылкой на трансляцию заседания Верховная Рада.
Парламент отправил на повторное второе чтение соответствующий законопроект
No4201 об исчислении времени в Украине.
Отметим, что профильный комитет рекомендовал в целом одобрить этот закон.
Напомним перевод часов на летнее время в 2021 году произойдет 28 марта в 3
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, Киев