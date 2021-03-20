В Исландии произошло извержение вулкана, "спавшего" почти 800 лет (фото) (24)

Главное 2021.03.20 13:05

20 марта 2021 13:00 В Исландии на юго-запад от столицы Рейкьявика произошло извержение вулкана Фаградальсфьялл, в последний раз просыпавшегося почти 800 лет назад. Об этом сообщает BBC. Исландское метеорологическое ведомство сообщает, что извержение Фаградальсфьялла, который находится примерно в 30 км от Рейкьявика началось в пятницу в 20:45 по Гринвичу, а впоследствии было подтверждено веб- камерами и спутниковыми снимками.