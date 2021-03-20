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Иностранных волонтеров не пустят на Олимпийские игры в Токио

Иностранных волонтеров не пустят на Олимпийские игры в Токио (60)

Depo 2021.03.20 15:28
Правительство Японии и организационный комитет Олимпийских игр в Токио приняли решение не допускать на Олимпиаду волонтеров из-за границы из-за неблагоприятной экологической ситуации, связанной c коронавирусом 20 марта 2021 12:27 Об этом сообщает Depo.Сектор со ссылкой на Kyodo. Отмечается, что поводом для принятия этого решения стали опасения, согласно которым иностранцы могут принести в страну более заразные штаммы коронавируса.
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