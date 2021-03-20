Иностранных волонтеров не пустят на Олимпийские игры в Токио (60)

- Олимпиаду-2020 запретили посещать иностранным болельщикам : Местные вести 19:16
- Олимпиада в Токио пройдет без иностранных болельщиков : Спектр Новости 18:39
- Япония запретила иностранным болельщикам приезжать на Олимпийские игры в Токио : Вести-UA 17:54
- Олимпиада в Токио пройдет без иностранных болельщиков : Вибори в Україні та світі 17:46
- Олимпиада в Японии пройдет летом без иностранных зрителей : ОстроВ 17:40
- Олимпийские игры в Японии пройдут без иностранных зрителей : Укринформ 17:32
- Олимпиаду-2020 запретили посещать иностранным болельщикам : Еспресо TV 17:04
- Иностранных болельщиков не пустят на Игры-2020. Организаторы все же решились на непопулярный шаг с большими рисками : Xsport.ua 17:01
- Олимпийские игры в Токио решено проводить без иностранных зрителей : TK Media 16:46
- Олимпиада в Токио пройдет без иностранных болельщиков - МОК : ПрессОрг24 16:40
- Организаторы Олимпийских игр в Токио официально решили провести соревнования без зарубежных фанов : Шиповник.ua 16:36
- 16:21 20/03/2021 Олимпийские игры в Токио пройдут без зрителей : ГолосUA 16:36
- МОК согласился с решением Японии не допускать иностранных зрителей на Олимпийские игры в Токио : Гордон 16:36
- Иностранных болельщиков не пустят на Олимпиаду в Токио : НикСпорт 16:23
- Олимпийские игры в Токио проведут без иностранных зрителей : Слово і Діло 16:13
- Иностранные болельщики не будут допущены на Олимпийские игры в Токио - заявление : МИГ Запорожья 16:10
- В Японии изменили формат проведения Олимпиады из-за коронавируса: кого не пустят на игры : UA.news 15:49
- Олимпийские игры в Токио пройдут без иностранных болельщиков : Bigmir)net СПОРТ 15:39
- Олимпийские игры в Токио пройдут без иностранных зрителей, для некоторых людей сделают исключения : Громадське телебачення 15:36
- Олимпийские игры-2021: принято новое революционное решение : Экономические новости 15:34
- Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио пройдут без иностранных зрителей : ТСН.ua 15:32
- На Олимпийские игры в Токио не допустят иностранных болельщиков : Газета День 15:28
- Иностранных волонтеров не пустят на Олимпийские игры в Токио : Depo 15:28
- 20 марта, 2021, 15:14 Олимпийские игры в Токио проведут без иностранных зрителей : Західна iнформаційна корпорація 15:17
- Сегодня, 14:42 Олимпиада в Токио будет проходить без иностранных зрителей : ReplyUA.net 15:12
- Олимпиада в Токио пройдет без иностранных болельщиков : Українська правда 15:11
- Олимпийские игры в Токио пройдут без иностранных зрителей : Подробности.ua 15:10
- Олимпийские игры в Токио пройдут без иностранных зрителей : NewsMir.info 15:08
- Олимпийские игры в Токио проведут без иностранных зрителей : Главное 15:05
- Олимпиада в Токио пройдет без иностранных болельщиков - МОК : Українські національні новини 14:47
- Олимпийские игры в Токио пройдут без иностранных болельщиков : iSport.ua 14:45
- В Японии приняли решение по формату Олимпиады-2021 : Винница Реал 14:41
- Иностранные болельщики не будут допущены на Олимпийские игры в Токио : Hubs 14:41
- В Японии приняли новое решение по Олимпиаде-2021 : Национальный Банк Новостей 14:39
- Олимпийские игры в Токио проведут без иностранных зрителей : MIGnews.com.ua 14:38
- Олимпийские игры в Токио пройдут без иностранных зрителей : APnews.com.ua 14:31
- Официально: Олимпиада в Токио пройдет без иностранных зрителей : 24 канал 14:30
- Иностранным зрителям запретили посещать Олимпийские игры в Токио : #Буквы 14:20
- Официально: Олимпиада-2020 пройдет без иностранных зрителей : Політична Думка 14:19
- Олимпийские игры в Токио проведут без иностранных зрителей : РБК-Україна 14:16
- Организаторы Олимпиады в Токио подтвердили, что Игры пройдут без иностранных болельщиков : Sportarena.com 14:13
- Япония официально запретила иностранным болельщикам посещать Олимпийские игры в Токио : Страна.ua 14:02
- Принято официальное решение: Олимпиада в Токио пройдет без иностранных болельщиков : УНИАН 13:47
- Япония не пустит к себе фанатов Олимпийских игр : Uapress.info 13:45
- Организаторы Олимпийских игр в Токио официально решили провести соревнования без зарубежных фанов : Бабель 13:45