Зеленский обновил состав СНБО самым молодым министром Украины (13)

2021.03.20 (13)2021.03.19 (54) →
- Зеленский указом ввел в действие решение СНБО о создании Центра противодействия дезинформации : PonomarOleg.com 02:21
- 01:49 20.03.2021 Зеленский указом ввел в действие решение СНБО о создании Центра противодействия дезинформации : Интерфакс-Україна 02:00
- Зеленский завел акт решение СНБО о создании Фокуса противодействия дезинформации : Ukr-Today.com 01:50
- Зеленский ввел действие решение СНБО о создании Центра противодействия дезинформации : ПрессОрг24 01:40
- Зеленский ввел в действие решение СНБО о Центре противодействия дезинформации : 112.ua 01:30
- Зеленский ввел действие решение СНБО о создании Центра противодействия дезинформации : DailyUA 01:25
- Зеленский ввел в действие решение о создании Центра противодействия дезинформации : NewsOboz 01:22
- Зеленский ввел действие решение СНБО о создании Центра противодействия дезинформации : NewsWeek 01:07
- Центру противодействия дезинформации быть! Зеленский подписал приказ : Gazeta.ua 00:35
- Зеленский ввел в СНБО главу Минцифры Федорова : Рубрика 00:33
- Зеленский ввел действие решение СНБО о создании Центра противодействия дезинформации : Українські національні новини 00:32
- Зеленский одобрил создание Центра противодействия дезинформации : MY.UA 00:01