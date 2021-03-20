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Фокус: Украина

Данилов объяснил отсутствие санкций СНБО против Порошенко и Гладковского (12)

Слово і Діло 2021.03.20 02:43
20 марта 2021, 02:32 Совет национальной безопасности и обороны пока что не планирует рассматривать вопрос введения санкций против пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге 19 марта, отвечая на вопрос журналистов, сообщает "Зеркало недели". По словам Данилова, перед тем, как принимать решение о санкциях, СНБО
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2021.03.20 (12)

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