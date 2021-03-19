СНБО ввел максимальные санкции против Януковича и некоторых компаний (3)

Вести-UA 2021.03.19 20:54
Данилов объяснил решения
Инна Волева, Вести-UA.net
Сегодня, 20:09 / Автор: Обозреватель
На заседании СНБО 19 марта было решено ввести максимально возможные санкции
против ряда бывших топ-чиновников, а также экс-президента Украины Виктора
Януковича.
Об этом на брифинге вечером пятницы сообщил секретарь Совета национальной
безопасности и обороны Алексей Данилов.
Он озвучил полный список лиц, попавших под санкции: Сергей Абисов, Николай
САНКЦИЯ, ПАСЕЧНИК, КОЛЕСНИЧЕНКО, ЯНУКОВИЧ, БОБОК, ГРИЦАЙ, Янукович
, Азаров
, Данилов
, Поклонская
, Аксенов
, Колесниченко
, Курченко
, Лебедев
, Затулин
, Кусюк
, Украина
, Россия
, Крым