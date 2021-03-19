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18:03 19.03.2021 Британский штамм коронавируса выявлен в Киеве, Харькове, Днепре и Львове - исследование

18:03 19.03.2021 Британский штамм коронавируса выявлен в Киеве, Харькове, Днепре и Львове - исследование (15)

Интерфакс-Україна 2021.03.19 18:16
Британский штамм коронавируса выявлен в Киеве, Харькове, Днепре и Львове в рамках совместного мониторинга циркуляции новых штаммов SARS-CoV-2, который проводят фармкомпания АО "Фармак", Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им.Громашевского при участии Центра общественного здоровья (ЦОЗ). Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в фармкомпании "Фармак", на тестах которой проводится мониторинг, репрезентативная выборка была
ШТАММ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, ДНЕПР, СТЕПАН, ЛЬВОВ, ХАРЬКОВ, Степанов, Харьков, Львов, Киев, Украина, Великобритания, Ивано-Франковск, Винница, Ужгород
2021.03.20 (15)

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