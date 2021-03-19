18:03 19.03.2021 Британский штамм коронавируса выявлен в Киеве, Харькове, Днепре и Львове - исследование (15)

2021.03.20 (15)2021.03.19 (21) →
- Британский штамм коронавируса выявлен в Киеве, Харькове, Днепре и Львове - исследование : Днепр Час 06:29
- Британский штамм COVID обнаружили в Киеве, Днепре, Львове и Харькове : АналитикаUA.net 06:07
- В четырех городах Украины выявили новый "британский" штамм коронавируса : Новости N 04:11
- Новый штамм COVID обнаружили еще в четырех городах : Типичный Херсон 03:43
- "Британский" штамм коронавируса есть по всей стране - Степанов : Українська правда 03:42
- В Минздраве рассказали, где еще в Украине обнаружили "британский" штамм коронавируса : УНИАН 02:02
- Уже и в Киеве: британский штамм Covid обнаружили еще в четырех городах : Всеукраинские вести 01:59
- "Британский" штамм Covid-19 уже гуляет по стране - МОЗ : NewsOboz 01:21
- "Напряженная ситуация": Степанов заявил, что "британский" штамм COVID-19 нашли в 5 областях : Фокус 00:34
- "Британский" штамм коронавируса добрался до Киева : Vector News 00:16
- "Британский" штамм коронавируса обнаружили еще в четырех городах Украины : КП в Украине 00:16
- "Британский" штамм Covid-19 уже гуляет по стране - МОЗ : Gazeta.ua 00:05
- Британский штамм COVID-19 находят по всей Украине, - Степанов : Цензор.Нет 00:02
- Сверхзаразный "британский" штамм коронавируса зафиксировали в Киеве и еще трех городах : 112.ua 00:00