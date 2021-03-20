Радарами TruCAM измерять скорость еще на 60 участках дорог (23)

Українська правда 2021.03.20 07:12

Суббота, 20 марта 2021, 06:40 На украинских дорогах с 22 марта появится 60 новых участков, на которых скорость автомобилей будут измерять приборами TruCAM. Источник: Пресс-служба патрульной полиции Детали: Кроме того, внесли изменения в 12 уже существующих участков. Всего на дорогах Украины будет работать 117 приборов TruCAM, а измерения осуществляться на 309 участках. Внимание водители обращают на то, что: