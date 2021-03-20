Радарами TruCAM измерять скорость еще на 60 участках дорог (23)

2021.03.20 (23)2021.03.19 (3) →
- Полиция увеличивает количество радаров TruCAM на дорогах : DailyUA 13:25
- Еще на нескольких участках дорог в Запорожье и области установят радары для измерения скорости : Мрия Запорожьe 13:17
- Еще на нескольких участках дорог в Запорожье и области установят радары для измерения скорости : Местные вести 13:16
- На каких участках дороги в Запорожье и области патрульные будут измерять скорость : Акцент.zp.ua 13:10
- В Запорожье увеличится количество участков с радарами TruCAM : SkyNewsZP 12:37
- Полиция увеличивает количество радаров TruCAM на дорогах : Українські національні новини 12:32
- Внимание, водители!: Стало известно, где в Ужгороде появятся радары для измерения скорости (ИНФОГРАФИКА) : UA-Reporter.com 12:14
- В Запорожье увеличится количество участков с радарами TruCAM : 061.ua Запорожье 12:02
- 20 Марта, 2021 В Украине увеличивается количество TruCAM на автодорогах : Маю право 11:58
- Еще две улицы Кривого Рога будут контролировать патрульные с радарами : Весь Кривой Рог 11:54
- 20.03.2021, 11:42 На дорогах Украины увеличилось количество радаров TruCAM: карта и перечень участков : В Час Пик 11:45
- Не гоняйте: где в Запорожье появятся радары для измерения скорости : SkyNewsZP 11:37
- Не гоняйте: где в Запорожье появятся радары для измерения скорости : Vgorode.ua 11:16
- Патрульные Кривого Рога начнут измерять скорость приборами TruCAM ещё на двух улицах : Первый Городской телеканал 11:15
- 10:26, Суббота, 20 марта 2021 Еще на нескольких участках дорог в Запорожье и области установят радары для измерения скорости : Actual Today 11:08
- На 60 участках дорог увеличится количество радаров TruCAM : Gazeta.ua 10:05
- На украинских дорогах станет больше патрульных с радарами: где будут проверять скорость : Кстати+ 09:53
- В Кривом Роге еще на двух улицах будут измерять скорость автомобилей прибором TruCAM : Кривбасс On-Line 09:53
- В Украине увеличивается количество TruCAM на автодорогах: карта : #Буквы 09:20
- Радары TruCAM появятся в Украине еще на 60 участках : MY.UA 07:31
- Радары TruCAM появятся в Украине еще на 60 участках : Укринформ 07:17
- Радарами TruCAM измерять скорость еще на 60 участках дорог : Українська правда 07:12
- На украинских дорогах станет больше патрульных с радарами: где будут проверять скорость : РБК-Україна 00:01