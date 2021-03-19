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Фокус: Украина

Зеленский анонсирует введение в Украине экономического паспорта (9)

УНИАН 2021.03.19 23:32
23:18, 19.03.21 Рожденные в Украине дети смогут получить средства от использования и добычи недр Украины до момента наступления 18 лет. Зеленский рассказал об экономическом паспорте / фото УНИАН, Виктор Ковальчук Президент Украины Владимир Зеленский анонсирует введение в Украине экономического паспорта. Об этом говорится в видеообращении главы государства в Facebook. "Вскоре мы предложим механизм для воплощения в жизнь одного из моих
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2021.03.20 (9)

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