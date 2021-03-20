Зеленский потребовал от мэров локдаунных городов заплатить людям и бизнесу. ВИДЕО (15)

2021.03.20 (15)2021.03.19 (24) →
- Денег нет, но вы держитесь: Зеленский раскритиковал местные локдауны и требует финансовой поддержки украинцев : Местные вести 13:16
- Зеленский потребовал от мэров локдаунных городов заплатить людям и бизнесу. ВИДЕО : Интеллект Украины 10:44
- Денег нет, но вы держитесь: Зеленский раскритиковал местные локдауны и требует финансовой поддержки украинцев : Комментарии.UA 10:23
- Зеленский потребовал от мэров локдаунных городов заплатить людям и бизнесу. ВИДЕО : From-UA.com 10:05
- Зеленский потребовал от мэров локдаунных городов заплатить людям и бизнесу. ВИДЕО : MY.UA 10:01
- "Двойная поддержка": Зеленский анонсировал поддержку бизнеса в "красной" зоне : Kherson.life 09:56
- Третья волна COVID-19. Зеленскому не нравятся заявления местных властей об отсутствии поддержки центра : Медиа-группа Объектив 09:40
- 20 марта 2021, суббота, 09:10 Местная власть, вводя локдаун, должна подумать о формах поддержки граждан, - Зеленский : Українські Новини 09:17
- Зеленский призвал местные власти платить людям и бизнесу в условиях локдауна : RUpor.info 07:42
- Президент дал задание местным властям поддерживать бизнес во время локдауна : MY.UA 06:46
- 06:30 / 20.03.2021 Президент дал задание местным властям поддерживать бизнес во время локдауна : Багнет 06:31
- Зеленский заявил, что местные власти должны ввести выплаты за введения жесткого карантина : ПрессОрг24 01:39
- Зеленский хочет, чтобы местная власть предоставила финпомощь на локдауне, центральная "удвоит" : #Буквы 01:20
- Зеленский призвал Раду отреагировать на предложения по поддержке граждан и бизнеса в условиях локдауна : УНИАН 01:02