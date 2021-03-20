Зеленский потребовал от мэров локдаунных городов заплатить людям и бизнесу. ВИДЕО (15)

MY.UA 2021.03.20 10:01

20 марта, 07:57 Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по поводу заседания Совета нацбизопасности и обороны, состоявшегося 19 марта. Ролик появился в Фейсбуке Офиса президента. В обращении Зеленский назвал решение СНБО о введении экономических санкции в отношении экс-президента Виктора Януковича и еще 26 бывших чиновников логичным и одновременно странным, поскольку его надо было принять еще в 2014 году.