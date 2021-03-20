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Фокус: Украина

Зеленский потребовал от мэров локдаунных городов заплатить людям и бизнесу. ВИДЕО (15)

MY.UA 2021.03.20 10:01
20 марта, 07:57 Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по поводу заседания Совета нацбизопасности и обороны, состоявшегося 19 марта. Ролик появился в Фейсбуке Офиса президента. В обращении Зеленский назвал решение СНБО о введении экономических санкции в отношении экс-президента Виктора Януковича и еще 26 бывших чиновников логичным и одновременно странным, поскольку его надо было принять еще в 2014 году.
ЗЕЛЕНСКИЙ, КАРАНТИН, ПОДДЕРЖКА, БИЗНЕС, ДЕНЬГИ, УСИЛЕНИЕ, Зеленский, Янукович, Украина, Киев
2021.03.20 (15)

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