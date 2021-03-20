Зеленский подписал указ о санкциях против двух российских банков (33)

2021.03.20 (33)2021.03.19 (1) →
- Зеленский ввел в действие решение СНБО о продлении на три года санкций в отношении "Сбербанка" и "Проминвестбанка" : PonomarOleg.com 13:21
- Владимир Зеленский продлил санкции против двух российских банков : Fin.org.ua 13:15
- Зеленский продлил санкции против двух российских банков : ОстроВ 13:10
- Зеленский подписал указ о санкциях против двух российских банков : Електронні Вісті 13:00
- 2 российских банка оказались под санкциями: Зеленский ввел в действие решение СНБО : 24 канал 13:00
- Владимир Зеленский продлил санкции против двух российских банков : Укрудпром 12:45
- Президент продлил санкции против двух российских банков : Слово і Діло 12:43
- Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении "Сбербанка" и "Проминвестбанка" : Hubs 12:41
- - 20 марта 2021 9:11 Зеленский подписал указ о продлении санкций против двух российских банков на три года : EconomistUA 12:32
- Президент Украины ввел в действие санкции против российских "Сбербанка" и "Проминвестбанка" : Преступности.нет 12:18
- Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении банков РФ : ZN,UA 12:17
- Зеленский ввел в действие решение СНБО по российским банкам : Українська правда 12:11
- Президент ввел в действие решение СНБО о продлении санкций против двух российских банков : NewsWeek 12:07
- 11:43 20.03.2021 Зеленский ввел в действие решение СНБО о продлении на три года санкций в отношении "Сбербанка" и "Проминвестбанка" : Интерфакс-Україна 12:00
- Зеленский продлил санкции против российских банков в Украине : Главред 11:36
- Президент ввел в действие решение СНБО о продлении санкций против двух российских банков : DailyUA 11:25
- Президент ввел в действие решение СНБО о продлении санкций против двух российских банков : Українські національні новини 11:17
- Зеленский продлил санкции в отношении российских банков : Матриця свободи 11:04
- Зеленский ввел в действие решение СНБО, продлевающее санкции против "Сбербанка" и "Проминвестбанка" еще на три года : Громадське телебачення 10:36
- Зеленский продлил санкции против двух российских банков : БизнесЦензор 10:32
- Зеленский продлил санкции против Сбербанка и Проминвестбанка : OstanniPodii.com 10:16
- Зеленский продлил санкции против российских банков : Mk.Mk.Ua 10:12
- Президент продлил санкции против российских банков : Вибори в Україні та світі 09:16
- Зеленский утвердил продление санкций против В"дочекВ" российских банков : Наша Газета Луганск 09:05
- Президент продлил санкции против российских банков : Bigmir)net Новости 08:09
- Зеленский пролонгировал санкции против российских банков : Позиция 07:37
- Зеленский продлил санкции против двух российских банков : Gazeta.ua 06:35
- Зеленский продлил санкции против российскиих банков : Подробности.ua 05:41
- Зеленский подписал указ о продлении санкций против двух российских банков на три года : Гордон 02:36
- Президент ввел в действие санкции против двух российских банков : Укринформ 00:47
- Зеленский продлил санкции против украинских "дочек" российских "Сбербанка" и "Проминвестбанка" : Цензор.Нет 00:02