Зеленский подписал указ о санкциях против двух российских банков (33)

Електронні Вісті 2021.03.20 13:00

20.03.2021, 12:34 Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 11 марта 2021 года о продлении срока действия украинских санкций в отношении двух российских банков. Соответствующий указ No107/2021 от 19 марта обнародован на сайте Офиса президента. "Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О применении персональных специальных