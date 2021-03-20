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Зеленский подписал указ о санкциях против двух российских банков

Зеленский подписал указ о санкциях против двух российских банков (33)

Електронні Вісті 2021.03.20 13:00
20.03.2021, 12:34 Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 11 марта 2021 года о продлении срока действия украинских санкций в отношении двух российских банков. Соответствующий указ No107/2021 от 19 марта обнародован на сайте Офиса президента. "Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О применении персональных специальных
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2021.03.20 (33)

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