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Путин запретил иностранцам владеть землей в оккупированном Крыму. Большинство из них - украинцы

Путин запретил иностранцам владеть землей в оккупированном Крыму. Большинство из них - украинцы (50)

Гордон 2021.03.20 15:06
После вступления в силу указа президента РФ Владимира Путина о запрете иностранных гражданам владеть землей в оккупированном Крыму украинцы, которым принадлежит большинство таких участков, должны продать свое имущество оккупантам. Сегодня 14.58 20 марта вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина о запрете иностранным гражданам владеть землей в оккупированном Россией Крыму. Документ Путин подписал ровно год назад.
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