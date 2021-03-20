Путин запретил иностранцам владеть землей в оккупированном Крыму. Большинство из них - украинцы (50)

- Оккупанты решили "отжать" землю украинцев в Крыму: указ Путина вступил в силу : Всеукраинские вести 18:59
- В МИД Украины назвали ничтожным указ Путина : Луганский Радар 18:57
- Крым потерян навсегда: украинцев ошарашили неожиданной новостью с полуострова. Этого не может быть! : Hyser 18:41
- МИД Украины отреагировал на запрет иностранцам владеть землей в Крыму : Наша Газета Луганск 18:05
- В Крыму запретили украинцам владеть землей : Власти.нет 17:46
- Путин запретил украинцам владеть землей в Крыму. В МИД Украины отреагировали : Новости Донбасса 17:40
- МИД назвал ничтожным указ Путина о земле оккупированного Крыма : Парламент.UA 17:40
- Юридически ничтожный: в МИД жестко отреагировали на указ Путина лишить украинцев земли в Крыму : Vector News 17:16
- Оккупационные власти Крыма начнут отбирать землю у "иностранных граждан" : Прямий канал 17:16
- В РФ запретили иностранцам владеть землей в Крыму : Николаевский центр журналистских расследований 17:09
- С сегодняшнего дня Путин запретил украинцам владеть землей в Крыму : УНИАН 17:03
- Путин запретил украинцам владеть землей в аннексированном Крыму : UA-Reporter.com 16:44
- 20.03.2021 16:04 МИД назвал указ Путина ничтожным и пообещал восстановить права владельцев земли в Крыму : ДонПресс 16:33
- РФ запретила украинцам владеть землей в Крыму: реакция МИД Украины : Аргументы и Факты Украина 16:10
- Украинцам в Крыму запретили владеть землей : ForUm 16:05
- 20.03.2021 в 15:46 Оккупанты запретили украинцам владеть землей в Крыму. В МИД отреагировали : InfoResist.org 16:00
- Украинским гражданам запретили владеть землей в Крыму : Версии.com 15:53
- В Крыму украинцы больше не смогут владеть землей : Источник.info 15:45
- Оккупационные власти ввели в Крыму новые правила владения землей : FakeOFF 15:36
- Путин отобрал у украинцев земельные участки в Крыму : Досье 15:29
- В МИД прокомментировали указ Путина о земле в оккупированном Крыму : Газета День 15:28
- Власти Украины ответили на скандальный указ Путина по Крыму : Online.ua 15:15
- Март, 20 в 15:06 Указ юридически ничтожен: Украина ответила России на решение по Крыму : ICTV Факти 15:06
- Путин запретил иностранцам владеть землей в оккупированном Крыму. Большинство из них - украинцы : Гордон 15:06
- Путин запретил украинцам владеть землей в Крыму : Всеукраинские вести 14:59
- Оккупанты решили "отжать" землю украинцев в Крыму: указ Путина вступил в силу : Телеграф.com.ua 14:44
- Украинским гражданам запретили владеть землей в Крыму, - указ Путина : Шиповник.ua 14:36
- 14:07 20/03/2021 В Крыму ограничили право владеть землей : ГолосUA 14:36
- Путин запретил украинцам владеть землей в Крыму : Dnepr.Info 14:27
- Президент РФ запретил украинцам иметь земельные участки в Крыму : Odessa.net.ua 14:13
- Украинцы не смогут владеть землей в Крыму : Сегодня.ua 14:02
- Указ Путина: украинским гражданам запрещено владеть землей в Крыму : Вести-UA 13:54
- 20 марта, 13:27 Путин запретил украинцам владеть землей в Крыму : Думская.net 13:33
- 20 марта 2021 13:08 Вступил в силу запрет Путина владеть украинцам землей в Крыму : Черноморская телерадиокомпания 13:18
- 20.03.2021 12:41 В аннексированном Крыму у украинцев отбирают землю : ДонПресс 13:03
- В Крыму запретили владеть земельными участками иностранцам, в том числе украинцам : Kherson.life 12:56
- Путин запретил украинцам владеть землей в Крыму : IPnews 12:45
- Землей в оккупированном Крыму смогут владеть только граждане России : СтопКор 12:43
- Оккупанты запретили украинцам владеть землей в Крыму : Апостроф 12:30
- Путин запретил иностранцам владеть землей в аннексированном Крыму : PonomarOleg.com 12:21
- Россия запретила украинцам владеть землей в Крыму: вступил в силу указ Путина : Дело.ua 12:03
- Указ Путина о земле в аннексированом Крыму вступил в силу: чем это грозит украинцам : ТСН.ua 12:02
- Украинским гражданам запретили владеть землей в Крыму : Новости Херсонщины 11:49
- Россия запретила украинцам владеть землей в Крыму : Bigmir)net Новости 11:39
- С сегодняшнего дня Путин запретил украинцам владеть землей в Крыму : УНИАН 11:32
- Сегодня, 10:59 Путин подписал указ, запрещающий гражданам Украины владеть землей в Крыму : ReplyUA.net 11:12