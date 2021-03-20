Путин запретил иностранцам владеть землей в оккупированном Крыму. Большинство из них - украинцы (50)

Гордон 2021.03.20 15:06

После вступления в силу указа президента РФ Владимира Путина о запрете иностранных гражданам владеть землей в оккупированном Крыму украинцы, которым принадлежит большинство таких участков, должны продать свое имущество оккупантам. Сегодня 14.58 20 марта вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина о запрете иностранным гражданам владеть землей в оккупированном Россией Крыму. Документ Путин подписал ровно год назад.