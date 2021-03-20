С сегодняшнего дня Путин запретил украинцам владеть землей в оккупированном Крыму (35)

Kramatorsk.info 2021.03.20 12:52

С сегодняшнего дня в оккупированном Крыму вступил в силу указ Путина о запрете владеть землей иностранным гражданам. По состоянию на апрель 2020 года более 11 тысяч таких участков принадлежали украинцам. Согласно указу российского президента, ограничения были введены на 19-ти из 25-ти муниципальных образованиях Крыма, в частности, в Евпатории, Керчи, Ялте, Судаке. Исключение - земли в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском,