С сегодняшнего дня Путин запретил украинцам владеть землей в оккупированном Крыму (35)

- Оккупанты запретили украинцам владеть землей в большей части Крыма. В МИД дали комментарий : ЛІГАБізнесІнформ 13:38
- Россия запретила иностранцам иметь землю в Крыму: участки принудительно продадут : APnews.com.ua 13:31
- Путин запретил украинцам владеть землей в аннексированном Крыму : Ракурс 13:25
- Украинцам запретили владеть землей в Крыму, - указ Путина : Местные вести 13:16
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- В Крыму запретили украинцам владеть землей : Bigmir)net Новости 13:09
- Россия запретила иностранцам владеть землей в Крыму. Их участки будут принудительно проданы : Сумські Дебати 13:03
- С сегодняшнего дня Путин запретил украинцам владеть землей в оккупированном Крыму : Kramatorsk.info 12:52
- Украинцы потеряли право владеть землей в Крыму : Новости Херсонщины 12:49
- Россия запретила иностранцам владеть землей в Крыму. Их участки будут принудительно проданы : Karachun.com.ua 12:47
- С сегодняшнего дня Путин запретил украинцам владеть землей в оккупированном Крыму : Цензор.Нет 12:32
- Путин запретил украинцам владеть землей в оккупированном Крыму: указ вступил в действие : 24 канал 12:30
- Россия запретила иностранцам владеть землей в Крыму. Их участки будут принудительно проданы : Страна.ua 12:17
- Путин окончательно запретил украинцам владеть землей в Крыму : Online.ua 12:15
- Украинцы потеряли право владеть землей в Крыму : Херсон Онлайн 12:07
- Украинцам запретили владеть землей в Крыму, - указ Путина : Вечерние Вести 11:59
- Украинцам запретили владеть землей в Крыму из-за указа Путина : Главное 11:35
- Путин запретил украинцам владеть землей в Крыму : From-UA.com 11:35
- Украинцам запретили владеть землей в Крыму, - указ Путина : Комментарии.UA 11:23
- 20 марта, 2021, 11:06 В Крыму запретили владеть земельными участками иностранцам, в том числе украинцам : Західна iнформаційна корпорація 11:17
- Путин запретил украинцам владеть участками в аннексированном Крыму : Obozrevatel 11:16
- Украинцам теперь запрещено владеть землей в Крыму - вступил в силу указ Путина : ОстроВ 11:10
- Украинцы потеряли право владеть землей в Крыму : Главред 11:06
- Путин запретил украинцам владеть землей в оккупированном Крыму : Gazeta.ua 11:05
- Украинцам запретили владеть землей в Крыму, - указ Путина : РБК-Україна 10:31
- Украинцы больше не смогут владеть землей в Крыму : Флот2017 09:35
- Россия запретила украинцам владеть земельными участками в Крыму : Капитал 09:20
- Россия запретила украинцам владеть земельными участками в Крыму : MY.UA 09:01
- Вступил в силу запрет для иностранцев владеть землей в Крыму : Kafanews 08:47
- В оккупированном Крыму вступил запрет на владение иностранцами земель : НикВести 06:10
- Иностранцам запретили владеть землей в Крыму : Микола.net 02:03
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