Возле столицы Исландии началось извержение вулкана, который "спал" 6 000 лет: фото, видео (21)

24 канал 2021.03.20 09:00

20 марта 2021 , 08:37 Возле столицы Исландии началось извержение вулкана, который "спал" 6 000 лет: фото, видео / Icelandic Meteorological Office В Исландии, недалеко от Рейкьявика началось извержение вулкана. Фаградалсфьяль, расположенный на полуострове Рейкьянес, не был активным последние 6 000 лет. Источник: АР Извержение вечером 19 марта подтвердило видео с вебкамер и спутниковые снимки. В Исландии - извержение вулкана