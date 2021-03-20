Турция вышла из Стамбульской конвенции по защите женщин (37)

MY.UA 2021.03.20 11:01

20 марта, 08:54 Турция вышла из Стамбульской конвенции Совета Европы (СЕ) о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин. Соответствующий указ президента Турции Тайипа Эрдогана был опубликован в ночь с пятницы на субботу в официальном правительственном вестнике Resm i Gazete. "Действие Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, подписанной от имени Турецкой