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Суд арестовал имущество и 100% акций "Мотор Сичи"

Суд арестовал имущество и 100% акций "Мотор Сичи" (65)

Новости Ю 2021.03.20 13:23
Сегодня, 10:11 Шевченковский районный суд Киева наложил арест на акции и имущество АО "Мотор Сич". Источник: delo.ua Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины. Указано, что теперь имущество предприятия передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). "По материалам СБУ, Шевченковский районный суд Киева принял решение о
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