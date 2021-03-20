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Новое землетрясение в Японии: поезда остановили, тысячи людей эвакуируют

Новое землетрясение в Японии: поезда остановили, тысячи людей эвакуируют (23)

DsNews 2021.03.20 13:33
В субботу на северо-востоке Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2. В связи с этим приостановлено движение скоростных поездов. Эвакуируют почти 7 тысяч человек суббота, 20 марта 2021, 13:08 Об этом говорится в сообщении The Japan Times, передает "ДС". Власти попросили эвакуироваться почти 7 тысяч человек после землетрясения на северо-востоке Японии. Сначала Метеорологическое агентство выпустило предупреждение о возможном
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