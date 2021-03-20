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Фокус: Украина

В Ровенской области подросток топором зарубил почтальона, чтобы забрать сумку с деньгами (25)

APnews.com.ua 2021.03.20 15:01
20 марта, 14:58 Подозреваемый в убийстве стоял на учете у психиатра. В Ровенской области задержали несовершеннолетнего парня, который из-за денег топором ударил по голове почтальона. Об этом APnews пишет со ссылкой на полицию региона. Отмечается, что убийство произошло в городе Сарны 19 марта. "Полицейские установили, что 17-летний житель Сарн, находился во дворе, когда пришла почтальон.
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