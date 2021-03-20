На утро субботы, 20 марта, в Украине подтвердились 15 292 новых случая заражения коронавирусом (1)

Газета Ваш Шанс 2021.03.20 13:25

Больше всего больных с Covid-19 обнаружили во Львовской и Днепропетровской областях. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные министром здравоохранения Украины Максимом Степановым в Facebook. Ситуация с коронавирусом в регионах выглядит следующим образом: Киев - 1 070 новых случаев; Винницкая область - 823; Волынская область - 240; Днепропетровская область - 1 104; Донецкая область - 583; Житомирская область - 1 082; Закарпатская - 366;