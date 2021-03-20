На утро субботы, 20 марта, в Украине подтвердились 15 292 новых случая заражения коронавирусом (1)

Газета Ваш Шанс 2021.03.20 13:25
Больше всего больных с Covid-19 обнаружили во Львовской и Днепропетровской
областях. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные министром
здравоохранения Украины Максимом Степановым в Facebook.
Ситуация с коронавирусом в регионах выглядит следующим образом:
Киев - 1 070 новых случаев;
Винницкая область - 823;
Волынская область - 240;
Днепропетровская область - 1 104;
Донецкая область - 583;
Житомирская область - 1 082;
Закарпатская - 366;
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