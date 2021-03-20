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Прогноз погоды на 21 марта: облаков станет меньше, солнца станет больше

Прогноз погоды на 21 марта: облаков станет меньше, солнца станет больше (3)

24 канал 2021.03.20 16:30
20 марта 2021 , 16:03 Прогноз погоды на 21 марта / Getty Images Погода в Украине в воскресенье, 21 марта, наконец-то будет солнечной. Однако температуру воздуха все еще прогнозируют низкую. Источник: Укргидрометцентр Температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +4...+7 градусов. Никаких осадков синоптики не прогнозируют. На Западе и в центре воздух прогреется до +5...+7 градусов.
ПОГОДА, ГРАДУС, ОСАДОК, СИНОПТИК, ДОЖДЬ, ВОЗДУХ, Украина, Киев, Ужгород, Крым, Львов, Луганск, Одесса, Ивано-Франковск
2021.03.21 (3)

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