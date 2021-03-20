Прогноз погоды на 21 марта: облаков станет меньше, солнца станет больше (3)

24 канал 2021.03.20 16:30
20 марта 2021 , 16:03
Прогноз погоды на 21 марта / Getty Images
Погода в Украине в воскресенье, 21 марта, наконец-то будет солнечной.
Однако температуру воздуха все еще прогнозируют низкую.
Источник: Укргидрометцентр
Температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +4...+7 градусов.
Никаких осадков синоптики не прогнозируют.
На Западе и в центре воздух прогреется до +5...+7 градусов.
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