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Существует две причины: Шмыгаль объяснил немцам отказ Украины от вакцины из РФ

Существует две причины: Шмыгаль объяснил немцам отказ Украины от вакцины из РФ (2)

Факты 2021.03.20 13:04
13:01 - 20 марта 2021 Иван МОЗГОВОЙ, "ФАКТЫ" Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал две причины отказа Украины от закупок российской вакцины от коронавируса, пишет немецкая газета Bild. В частности, первая причина, по словам Шмыгаля - то, что вакцина "Спутник V" не прошла необходимые стадии клинических исследований. "И вторая причина - это то, что мы, конечно, не можем использовать вакцину
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2021.03.21 (2)

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