Существует две причины: Шмыгаль объяснил немцам отказ Украины от вакцины из РФ (2)

Факты 2021.03.20 13:04
13:01 - 20 марта 2021
Иван МОЗГОВОЙ, "ФАКТЫ"
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал две причины отказа Украины от
закупок российской вакцины от коронавируса, пишет немецкая газета Bild.
В частности, первая причина, по словам Шмыгаля - то, что вакцина "Спутник
V" не прошла необходимые стадии клинических исследований.
"И вторая причина - это то, что мы, конечно, не можем использовать вакцину
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