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Фокус: Украина

На пенсию без пенсии. Как украинцы на старости лет окажутся без средств к жизни (25)

Hyser 2021.03.21 02:41
Юлия Котляренко 02:24 21.03 Эксперты рассказали, кто из украинцев может остаться без пенсий Пенсия. Фото: Hyser Пенсия. Фото: Hyser Эксперты рассказали, кто из украинцев может остаться без пенсий. Так, украинцев предупредили о том, что если у них не будет хватать трудового стажа для того, чтобы получать пенсии, то они могут вообще остаться без выплат.
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2021.03.21 (25)

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