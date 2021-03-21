На пенсию без пенсии. Как украинцы на старости лет окажутся без средств к жизни (25)

Hyser 2021.03.21 02:41

Юлия Котляренко 02:24 21.03 Эксперты рассказали, кто из украинцев может остаться без пенсий Пенсия. Фото: Hyser Пенсия. Фото: Hyser Эксперты рассказали, кто из украинцев может остаться без пенсий. Так, украинцев предупредили о том, что если у них не будет хватать трудового стажа для того, чтобы получать пенсии, то они могут вообще остаться без выплат.