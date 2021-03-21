Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В Дании сообщили о втором случае смерти после вакцинации AstraZeneca

В Дании сообщили о втором случае смерти после вакцинации AstraZeneca (2)

Glavk.info 2021.03.20 20:05
20:00, 20.03.2021 Два сотрудника муниципалитета столичного региона в Дании были госпитализированы с симптомами тромбоза головного мозга и кровоизлияния в мозг после вакцинации от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Один из них умер при тяжелой симптоматике еще до истечения второй недели после прививки, сообщает в субботу издание Ekstra Bladet. В настоящее время ученые проверяют наличие возможной взаимосвязи
ВАКЦИНА, ВАКЦИНАЦИЯ, ПРИВИВКА, ПРЕПАРАТ, ДОЗА, ТРОМБ, Джонсон, AstraZeneca, Великобритания, Германия, Украина, Швеция, Франция
2021.03.21 (2)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021