В Дании сообщили о втором случае смерти после вакцинации AstraZeneca (2)

Glavk.info 2021.03.20 20:05
20:00, 20.03.2021
Два сотрудника муниципалитета столичного региона в Дании были
госпитализированы с симптомами тромбоза головного мозга и кровоизлияния в
мозг после вакцинации от коронавируса препаратом британско-шведской
компании AstraZeneca.
Один из них умер при тяжелой симптоматике еще до истечения второй недели
после прививки, сообщает в субботу издание Ekstra Bladet.
В настоящее время ученые проверяют наличие возможной взаимосвязи
ВАКЦИНА, ВАКЦИНАЦИЯ, ПРИВИВКА, ПРЕПАРАТ, ДОЗА, ТРОМБ, Джонсон
, AstraZeneca
, Великобритания
, Германия
, Украина
, Швеция
, Франция