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Потери на фронте: 19 марта погиб украинский военнослужащий

Потери на фронте: 19 марта погиб украинский военнослужащий (1)

NNS Никополь 2021.03.20 13:23
20.03.2021 Вторые сутки подряд Украина несет невосполнимые потери на фронте. 19 марта у нас снова погибший, сообщает NNS ссылаясь на утреннюю сводку штаба ООС. Вооруженные формирования Российской Федерации и в дальнейшем игнорируют режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил. В течение прошлых суток, 19 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня,
ОБСТРЕЛ, МИНОМЕТ, ДОНБАСС, КАЛИБР, ОГОНЬ, ОККУПАНТ, Украина, Россия
2021.03.21 (1)

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