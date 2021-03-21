Потери на фронте: 19 марта погиб украинский военнослужащий (1)

NNS Никополь 2021.03.20 13:23
20.03.2021
Вторые сутки подряд Украина несет невосполнимые потери на фронте. 19 марта
у нас снова погибший, сообщает NNS ссылаясь на утреннюю сводку штаба ООС.
Вооруженные формирования Российской Федерации и в дальнейшем игнорируют
режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных
сил.
В течение прошлых суток, 19 марта, в районе проведения операции
Объединенных сил было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня,
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